В Чебоксарах представили проект мастер-плана городской агломерации

С оглядкой на единое пространство

Работу над мастер-планом Чебоксарской агломерации планируется завершить в следующем году. Стратегический документ объединит в единое градостроительное и инвестиционное пространство Чебоксары и Новочебоксарск, Моргаушский, Чебоксарский, Цивильский и Мариинско-Посадский районы. Между тем территории близ столицы Чувашии развиваются, им адресуется немало проектных предложений. Это, в частности, показал недавний республиканский градостроительный совет.

Западнее деревни Пихтулино Чебоксарского района, напротив «Нового города», эскизным проектом предлагается разместить дома в 9-14-16 этажей со встроенными предприятиями обслуживания. Под планировку отведены 52 гектара. Выход жилья — 522 тыс. кв. м. Для четырнадцати с лишним тысяч жителей в проект заложены три детсада по 290 мест, школа — на 1500, а также зеленые зоны, уголки отдыха, детские и спортивные площадки, автопарковки.

Градостроители отметили, что плотность населения здесь будет выше, чем в любом райцентре, а это потребует существенных финансовых вливаний в транспортную, коммунальную, социальную инфраструктуры. Эту территорию нужно развивать с учетом стратегического развития всей Чебоксарской агломерации. Ждем мастер-плана, а пока рассмотрение данного проекта преждевременно.

По этой же причине отклонены сразу несколько эскизных предложений, адресованных Синьяльскому сельскому поселению Чебоксарского района. К примеру, проект планировки многоэтажной жилой группы близ деревни Чиршкасы. Он предполагает практически городское наполнение с сопутствующей общественной и транспортной инфраструктурой. Поблизости, в нескольких километрах, Чебоксары и Новочебоксарск, рядом намечен логистический центр с оптовым рынком, а это тоже рабочие места. Однако более 80 свободных гектаров, примыкающих с востока к автомагистрали «Вятка» — это крупная и значимая для республики с градостроительной точки зрения территория, нужен более системный подход.

Подождет стратегического документа и еще одна возможная перспектива — жилая группа на 15,6 гектара близ этой же деревни (между «Заимкой» и речкой Шалмас, дорогой «Вятка», полем и существующей застройкой). Только это уже не высотное строительство, а около сотни 2-3-этажных домов с цоколями, встроенно-пристроенными гаражами и приусадебными участками.

Близ дороги «Вятка» в Чебоксарском муниципальном округе 6,6 гектара распланированы под логистический центр и оптово-торговую базу с продуктовым, промтоварным, сельскохозяйственным и строительным рынками, гостиницей, административно-бытовым корпусом, автосервисом и Ановь градостроители напомнили о том, что проект надо рассматривать в увязке с мастер-планом Чебоксарской агломерации. А лучше объединить все эти три предложения (по перспективной застройке Синьяльского сельского поселения с учетом проектируемого рядом логистического центра) и сделать один комплексный проект.

Одобрен и принят к дальнейшей работе с учетом замечаний и предложений проект планировки территории под центр придорожного сервиса в Синьяльском сельском поселении (2,2 га). Он предназначен для обслуживания участников дорожного движения и населения деревни Яндово — магазины, кафе-столовая, гостиничные номера, шиномонтаж, зарядная станция для электромобилей. Поскольку проектируемый участок ограничен со всех сторон зонами с особыми условиями использования (автодороги, сельхозугодья и линии электропередачи), то он подходит для размещения именно общественной инфраструктуры.

Еще одно предложение — проект планировки территории, нацеленный на перспективное развитие деревни Типнеры Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района. Там запланировано индивидуальное жилищное строительство — кирпичные 2-3-этажные дома на участках в 10-15 соток и таун-хаусы. Заложено и «сопровождение»: промтоварный магазин, продовольственный рынок, придорожное кафе, отделение полиции, здание бытового обслуживания, станция техобслуживания автомобилей. Предусмотрены детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, парковки. Для малышей запроектирован детсад (а школа есть в деревне Новые Тренькасы). Специалисты одобрили проект, но предложили его доработать: учесть особенности местности, уделить внимание архитектурному облику жилой группы и въезду со стороны республиканской дороги.

Территория в 1,5 гектара, прилегающая к деревне Пархикасы Чебоксарского муниципального округа, предлагается под индивидуальное жилищное строительство. По эскизному проекту планировки там появятся 9 домов с приусадебными участками по 15 соток. Социальная инфраструктура — школа, детсад, объекты здравоохранения, культуры, торговли — в пешеходной доступности, в центре населенного пункта. Архитекторы поддержали проект, но рекомендовали разработать концепцию градостроительного развития для всей перспективной территории, и уже на ее основе поэтапно осваивать земельные участки.

В повестке градосовета значился и проект планировки логистического и оптово-распределительного центров в Шинерпосинском сельском поселении. На 13,6 га близ села Шинерпоси развернутся складские объекты со встроенными административно-бытовыми блоками и корпусами. Предусмотрено создание необходимых инженерных коммуникаций, появятся 520 новых рабочих мест.

Градостроители проект одобрили, но внесли свои коррективы. Рядом перекресток республиканских дорог «Вятка» и Кугеси-Атлашево, и возросший поток большегрузного транспорта создаст пробки. Требуется расчет пропускной способности развязки с учетом будущей нагрузки, чтобы провести дополнительные дорожные мероприятия (как вариант: рассмотреть объездную дорогу вокруг складов). Необходимо учесть и федеральную железнодорожную магистраль ВСМ-2, которая планируется с юга.

Кстати

10 сентября в Чувашском ТЮЗе с 10 до 14 часов пройдет стратегическая сессия в рамках разработки мастер-плана Чебоксарской агломерации. Для жителей Чебоксар, Новочебоксарска, Чебоксарского, Цивильского, Моргаушского и Мариинско-Посадского округов это хорошая возможность обсудить детали проекта, высказать свое мнение.