Двое пострадали в ДТП с участием эвакуатора

В Канашском муниципальном округе неподалеку от деревни Шибылги на трассе А151 произошло столкновение эвакуатора, перевозившего автомобиль, и «Киа Селтос». По предварительным данным, причиной жесткого столкновения в ГИБДД называют появление «Киа» на встречной полосе. Удар был настолько мощный, что автоэвакуатор перевернулся, расплющив транспортируемый автомобиль. А у «Киа» просто вырвало двигатель. Как сообщили в «Чувашинформ», 33-летний житель Марий Эл, управлявший «Киа», с травмами доставлен в больницу. Также пострадал и 35-летний пассажир грузовика. Обстоятельства аварии все еще выясняются.