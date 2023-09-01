Двое пострадали в ДТП с участием эвакуатора

В Канашском муниципальном округе неподалеку от деревни Шибылги на трассе А151 произошло столкновение эвакуатора, перевозившего автомобиль, и «Киа Селтос». По предварительным данным, причиной жесткого столкновения в ГИБДД называют появление «Киа» на встречной полосе. Удар был настолько мощный, что автоэвакуатор перевернулся, расплющив транспортируемый автомобиль. А у «Киа» просто вырвало двигатель. Как сообщили в «Чувашинформ», 33-летний житель Марий Эл, управлявший «Киа», с травмами доставлен в больницу. Также пострадал и 35-летний пассажир грузовика. Обстоятельства аварии все еще выясняются.
Опубликовано: 8 сентября 2023 г.
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