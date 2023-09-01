Врачи из Чувашии провели прием в Запорожье

Республика продолжает помогать Бердянскому району Запорожской области

Почти две недели провел в Запорожье гуманитарный десант медицинских работников из Чувашии. За это время наши врачи, среди которых были терапевт, хирург, акушер-гинеколог, офтальмолог, педиатр и медсестра, обследовали порядка двух тысяч местных жителей.

Чувашские медики привезли с собой в Бердянский район необходимое медицинское оборудование и расходные материалы. Работали в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения Запорожской области и местными врачами.

Как рассказал вице-премьер Чувашии — министр здравоохранения Владимир Степанов на еженедельной планерке в Доме правительства, особое внимание наши доктора уделили детям — ребят важно было подготовить к началу учебного года. По выявленным диагнозам специалисты назначили пациентам амбулаторное лечение, у нескольких обследованных человек обнаружили опасные заболевания, кого-то уже подлечили, другим порекомендовали операцию. «Кроме того, те, кто нуждается в специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, будут доставлены в Чувашию и пролечены в наших медицинских учреждениях», — сообщил Владимир Степанов.

Как неоднократно отмечал Глава Чувашии, наша республика помогает новым регионам страны наладить нормальную работу в жизненно важных сферах образования, здравоохранения, а также в социальной политике и ЖКХ. По мнению Олега Николаева, такое сотрудничество поможет им быстрее адаптироваться, укрепит единство страны, сделает ее еще сильнее. Поэтому поддержка будет продолжена.