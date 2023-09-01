Чувашпотребсоюз признан лидером кооперативного движения страны

Совместная работа — залог успеха

По итогам Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» по итогам 2022 года Чувашпотребсоюзу присуждено первое место по общей деятельности. Диплом и переходящее знамя Центросоюза председателю Совета Чувашпотребсоюза Валерию Павлову были вручены на Международном форуме «Кооперация: время, традиции, люди», который состоялся 1-3 сентября в Нижнем Новгороде.

Вот уже несколько лет подряд чувашские кооператоры становятся лидерами кооперативного движения страны, и это не случайно. В Комплексной программе развития потребительской кооперации предусмотрены инвестиции на развитие всех отраслей: строительство и реконструкцию объектов, модернизацию оборудования, внедрение цифровых технологий, энергосбережение, благодаря чему улучшается качество обслуживания в сельских магазинах, кафе и ресторанах, повышается качество производимой продукции.

На выставке, которая распахнула двери на Нижегородской ярмарке, свою продукцию представили потребсоюзы из более 20 регионов страны. Белоснежный шатер Чувашпотребсоюза привлекал не только инсталляцией в виде объемных букв КООП, но и яркой овощной фигурой в виде девушки в национальном убранстве. Сфотографироваться с пышногрудой красавицей зачастую выстраивались целые очереди. Капуста, картофель, другие овощи, мясо, молоко, которые заготавливают кооператоры, возвращаются на прилавки магазинов в виде готовой продукции. Посетителям выставки представили шыртан «Чувашский» и колбасы Ядринского мясокомбината, березовый сок ООО «Янтарь» Красночетайского райпо, соки прямого отжима и нектары Комсомольского «Кооператора», плодоовощные консервы, в том числе салат «Весенний» из папоротника-орляка Аликовского плодокомбината. Кооператоры Большесундырского райпо привезли с собой продукцию собственного производства, а также предприятий-партнеров: конфеты и десерты кондитерской фабрики «АККОНД», чувашский мед, ферментированный Иван-чай и многое другое.

Экспозиция Ибресинского райпо знакомила с чувашскими национальными традициями. Головной убор тухья, лапти и даже вышитую карту России мастера общественного питания изготовили из медовых коржей и мастики. Сувенирная продукция хлебопеков — пряники, караваи, в том числе в виде большого солнца с лучами — была посвящена теме форума и 130-летию потребительской кооперации Чувашской Республики.

Вклад кооператоров в продовольственную безопасность страны, импортозамещение, стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности, оптово-продовольственных рынков, вопросы совершенствования законодательства в области потребительской кооперации, поддержки специальной военной операции, перспективы мобильной торговли обсудили на круглых столах. К диалогу пригласили не только представителей федеральных и региональных органов власти, но и практиков — руководителей, специалистов кооперативных организаций, которые поделились своим опытом, лучшими наработками, озвучили проблемы, с которыми приходится сталкиваться.

«Чувашпотребсоюз является для нас стратегическим партнером в реализации важнейших направлений деятельности и социально-экономического развития, — отметил в ходе пленарного заседания Глава Чувашской Республики Олег Николаев. — Особенно ценно то, что Чувашпотребсоюз активно использует современные технологии и методы организации своей деятельности, в том числе современный распределительный центр, который является, пожалуй, одним из лучших в системе потребкооперации страны. Более того, Чувашпотребсоюз одним из первых запустил мобильное приложение, благодаря которому любой житель села может дистанционно заказать продукцию и получить ее, не выходя из дома. Таким образом, то, что ранее было доступно только городским жителям, становится все более доступным и для селян. Это является частью концепции Президента России о том, что условия жизни граждан должны быть равны вне зависимости от места проживания».

Руководитель региона рассказал о реализации Соглашения о взаимодействии между Центросоюзом РФ, Кабинетом министров Чувашской Республики и Чувашпотребсоюзом, поделился успешными практиками взаимодействия правительства и потребкооперации республики. Так в прошлом году кооперативные организации стали частью регионального проекта по централизации горячего питания школьников в сельской местности. «В результате, в этом году 100% школ охватывается централизованным питанием, что обеспечивает школьникам качественную и экологически чистую еду. Была также произведена модернизация пищеблоков всех школ, вложены серьезные деньги, выработаны четкие стандарты и требования к оборудованию и специалистам», — отметил Олег Николаев.

В пленарном заседании также приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, руководитель фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов, председатель Совета Центросоюза Российской Федерации Дмитрий Зубов.

С видеопоздравлением к участникам форума обратился президент Международного кооперативного альянса Ариэль Гуарко, подчеркнув, что кооператоры России по-прежнему продолжают эффективное сотрудничество с кооператорами других стран.

В завершение пленарного заседания состоялось чествование победителей Всероссийского экономического соревнования. Среди 64 региональных потребсоюзов страны первое место по общей деятельности присуждено Чувашпотребсоюзу, Моргаушское райпо — лидер среди более двух тысяч районных потребительских обществ. Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов поблагодарил руководство республики за поддержку, отметив, что в Чувашии созданы все условия для развития потребительской кооперации.

Руководитель региона анонсировал разработку новой стратегии развития кооперативного движения республики. «Важно включить все новое, что мы здесь узнали и дать новый импульс кооперативному движению, тем более сейчас очень много форм поддержки, в том числе по линии корпорации развития малого и среднего бизнеса, для того, чтобы кооперативное движение развивалось», — отметил Олег Николаев.

Надежда Антонова