Чувашпотребсоюз признан лидером кооперативного движения страны

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Совместная работа — залог успеха

По итогам Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» по итогам 2022 года Чувашпотребсоюзу присуждено первое место по общей деятельности. Диплом и переходящее знамя Центросоюза председателю Совета Чувашпотребсоюза Валерию Павлову были вручены на Международном форуме «Кооперация: время, традиции, люди», который состоялся 1-3 сентября в Нижнем Новгороде.
Вот уже несколько лет подряд чувашские кооператоры становятся лидерами кооперативного движения страны, и это не случайно. В Комплексной программе развития потребительской кооперации предусмотрены инвестиции на развитие всех отраслей: строительство и реконструкцию объектов, модернизацию оборудования, внедрение цифровых технологий, энергосбережение, благодаря чему улучшается качество обслуживания в сельских магазинах, кафе и ресторанах, повышается качество производимой продукции.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов, председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов, Глава Чувашской Республики Олег Николаев на церемонии награждения. Фото cap.ru

На выставке, которая распахнула двери на Нижегородской ярмарке, свою продукцию представили потребсоюзы из более 20 регионов страны. Белоснежный шатер Чувашпотребсоюза привлекал не только инсталляцией в виде объемных букв КООП, но и яркой овощной фигурой в виде девушки в национальном убранстве. Сфотографироваться с пышногрудой красавицей зачастую выстраивались целые очереди. Капуста, картофель, другие овощи, мясо, молоко, которые заготавливают кооператоры, возвращаются на прилавки магазинов в виде готовой продукции. Посетителям выставки представили шыртан «Чувашский» и колбасы Ядринского мясокомбината, березовый сок ООО «Янтарь» Красночетайского райпо, соки прямого отжима и нектары Комсомольского «Кооператора», плодоовощные консервы, в том числе салат «Весенний» из папоротника-орляка Аликовского плодокомбината. Кооператоры Большесундырского райпо привезли с собой продукцию собственного производства, а также предприятий-партнеров: конфеты и десерты кондитерской фабрики «АККОНД», чувашский мед, ферментированный Иван-чай и многое другое.

Почетным гостям форума чувашские кооператоры представили продукцию местных товаропроизводителей, в том числе собственного производства. Фото пресс-службы Центросоюза РФ

Экспозиция Ибресинского райпо знакомила с чувашскими национальными традициями. Головной убор тухья, лапти и даже вышитую карту России мастера общественного питания изготовили из медовых коржей и мастики. Сувенирная продукция хлебопеков — пряники, караваи, в том числе в виде большого солнца с лучами — была посвящена теме форума и 130-летию потребительской кооперации Чувашской Республики.
Вклад кооператоров в продовольственную безопасность страны, импортозамещение, стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности, оптово-продовольственных рынков, вопросы совершенствования законодательства в области потребительской кооперации, поддержки специальной военной операции, перспективы мобильной торговли обсудили на круглых столах. К диалогу пригласили не только представителей федеральных и региональных органов власти, но и практиков — руководителей, специалистов кооперативных организаций, которые поделились своим опытом, лучшими наработками, озвучили проблемы, с которыми приходится сталкиваться.
«Чувашпотребсоюз является для нас стратегическим партнером в реализации важнейших направлений деятельности и социально-экономического развития, — отметил в ходе пленарного заседания Глава Чувашской Республики Олег Николаев. — Особенно ценно то, что Чувашпотребсоюз активно использует современные технологии и методы организации своей деятельности, в том числе современный распределительный центр, который является, пожалуй, одним из лучших в системе потребкооперации страны. Более того, Чувашпотребсоюз одним из первых запустил мобильное приложение, благодаря которому любой житель села может дистанционно заказать продукцию и получить ее, не выходя из дома. Таким образом, то, что ранее было доступно только городским жителям, становится все более доступным и для селян. Это является частью концепции Президента России о том, что условия жизни граждан должны быть равны вне зависимости от места проживания».
Руководитель региона рассказал о реализации Соглашения о взаимодействии между Центросоюзом РФ, Кабинетом министров Чувашской Республики и Чувашпотребсоюзом, поделился успешными практиками взаимодействия правительства и потребкооперации республики. Так в прошлом году кооперативные организации стали частью регионального проекта по централизации горячего питания школьников в сельской местности. «В результате, в этом году 100% школ охватывается централизованным питанием, что обеспечивает школьникам качественную и экологически чистую еду. Была также произведена модернизация пищеблоков всех школ, вложены серьезные деньги, выработаны четкие стандарты и требования к оборудованию и специалистам», — отметил Олег Николаев.
В пленарном заседании также приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, руководитель фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов, председатель Совета Центросоюза Российской Федерации Дмитрий Зубов.
С видеопоздравлением к участникам форума обратился президент Международного кооперативного альянса Ариэль Гуарко, подчеркнув, что кооператоры России по-прежнему продолжают эффективное сотрудничество с кооператорами других стран.
В завершение пленарного заседания состоялось чествование победителей Всероссийского экономического соревнования. Среди 64 региональных потребсоюзов страны первое место по общей деятельности присуждено Чувашпотребсоюзу, Моргаушское райпо — лидер среди более двух тысяч районных потребительских обществ. Председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов поблагодарил руководство республики за поддержку, отметив, что в Чувашии созданы все условия для развития потребительской кооперации.
Руководитель региона анонсировал разработку новой стратегии развития кооперативного движения республики. «Важно включить все новое, что мы здесь узнали и дать новый импульс кооперативному движению, тем более сейчас очень много форм поддержки, в том числе по линии корпорации развития малого и среднего бизнеса, для того, чтобы кооперативное движение развивалось», — отметил Олег Николаев.

Надежда Антонова
Опубликовано: 6 сентября 2023 г.


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