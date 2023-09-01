В селе Байдеряково по программе инициативного бюджетирования установлена водонапорная башня

Инициатива поощряется

В селе Байдеряково Яльчикского муниципального округа теперь не должно быть проблем с чистой питьевой водой — здесь завершились работы по бурению скважины и монтажу водонапорной башни. Такое нужное селянам дело проделано в рамках реализации инициативных проектов с привлечением средств республиканского бюджета, местного бюджета, а также внебюджетных источников, сообщают в Минсельхозе Чувашии.

По итогам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт. Общий объем финансирования составил 3872,9 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета — 3098,3 тыс. рублей, местного бюджета — 316,8 тыс. рублей, внебюджетные источники — 457,8 тыс. рублей.

Торжественное открытие водонапорной башни со скважиной состоялось в День села — как сообщают на официальном сайте Яльчикского муниципального округа, этот праздник всегда собирает множество людей, в гости к родным съезжаются те, кто когда-то уехал с малой родины.

Водонапорная башня — не единственный подарок, который жители села получили в этот день. Здесь открылись и две детские игровые площадки, также построенные по программе «Инициативное бюджетирование». На этих площадках, украшенных разноцветными воздушными шариками и флажками, с самого утра царило праздничное оживление. Общее настроение выразила и.о. заместителя главы Яльчикского муниципального округа Алина Смирнова — если детские площадки востребованы, значит у села есть перспективы и уверенность в завтрашнем дне. По ее словам, открытия детских площадок в селе ждали, наверняка, не только семьи с детьми, но и все без исключения. Все следили за ходом работ по установке площадок, потому что людям не безразлично, как и чем занимается подрастающее поколение.

Справка «СЧ»

Проекты инициативного бюджетирования на селе реализуют в Чувашии с 2017 года, с 2020 года они включены в госпрограмму комплексного развития села по поручению Владимира Путина. За шесть лет в республике на селе реализовали 3657 таких проектов общей стоимостью 3 млрд рублей, в 2023 году реализуется более тысячи проектов. «Все проекты предлагают сельчане и участвуют в софинансировании. Так ремонтируются дороги, места памяти, обустраиваются детские и спортивные площадки, объекты пожарной безопасности, благоустройства, очищаются водоемы и так далее. Объекты, не вошедшие в план в текущем году, обязательно будут взяты в работу в последующие годы. Ни один инициативный проект не останется без внимания», — говорит вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.