2024–й станет Годом экологии

Учеба идет, новые школы строятся

Глава республики Олег Николаев объявил 2024 год Годом экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии. О подписании соответствующего указа он сообщил на еженедельном правительственном совещании.

ПОРУЧЕНИЕ.

Министру природных ресурсов республики планировать все мероприятия, сформировать оргкомитет и привлечь к этой работе максимальное количество институтов гражданского общества, общественных организаций и людей, которые занимают активную позицию в экологической повестке.

Как отметил Олег Николаев, Указ издан в целях сохранения окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и формирования у граждан экологической культуры. Актуализация данной повестки позволит учесть соответствующее финансирование, чтобы все мероприятия прошли достойно и был получен максимальный эффект. Планируется, в частности, принять дополнительные меры по стимулированию деятельности по охране окружающей среды и повышению экологической привлекательности региона в целях его дальнейшего устойчивого развития. Тематика 2024 года поддержана ранее на заседании Общественного совета при Главе республики.

ПОРУЧЕНИЕ.

Минобразования должно сопровождать строительство школ от начала до конца, несмотря на то, что заказчиками строительства являются муниципалитеты. Им явно не хватает необходимых компетенций для полноценного обеспечения оснащения объектов и подготовки их к учебному процессу.

В 2023 году в республике строятся четыре школы общей сметной стоимостью 2,3 млрд рублей, сообщил и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Максимов в своем докладе о ходе реализации мероприятий по строительству объектов образования. В частности, речь идет о школе на 1500 мест в столичном микрорайоне Университетский. Строительство ведет АО «ТУС» со сроком завершения до 31 июля 2024 года. Цена контракта 1,4 млрд рублей, объем финансирования в текущем году — 474,9 млн. Кассовое исполнение на сегодня стопроцентное, уровень освоения сметы более 35%.

Цифры В республике в текущем году идет строительство четырех школ общей стоимостью 2,3 млрд рублей

В рамках программы развития сельских территорий предусмотрено строительство трех школ на селе с объемом финансирования 691 млн рублей, в том числе на 2023 год — 414 млн. Школа в Мариинском Посаде 1 сентября распахнула свои двери. В Цивильском округе строится школа в Чурачиках, она должна быть сдана в июле 2024 года. Здесь работы выполнены также примерно на 30%. В селе Янгличи Канашского округа возводится школа на 65 мест.

Докладчик также не миновал тему школы в Садовом в Чебоксарах, контракт на которую передан ипотечной корпорации Чувашии. Сейчас здесь идут отделка, устройство фасада, ежедневно занято около 100 человек. На этой неделе ожидается усиление до 200 человек, пообещал Максимов.

К сожалению, в завершении этого объекта мы идем по одному из худших сценариев, сказал Глава. «Надеюсь, сформировавшаяся траектория нам позволит сдать его в обозначенные сроки», — добавил он.

Школу в Мариинском Посаде сдали, но тоже ценой больших усилий, констатировал Глава. Даже героических, с «подвигами». Поэтому есть необходимость проанализировать нюансы этих «подвигов», поручил он. Со всей очевидностью ясно, что центр компетенций Минобразования должен контролировать процесс, так как у округов этих компетенций явно недостаточно, сказал Глава. И попросил сделать соответствующие выводы.

ПОРУЧЕНИЕ.

Стоит задача — помочь друзьям в бердянске в решении текущих проблем. Эта помощь должна доходить до всех сфер жизнедеятельности в этих регионах.

Дмитрий Захаров рассказал об организации помощи образовательным организациям Бердянского района Запорожской области в подготовке к новому учебному году. Проведена акция по сбору игрушек, книг, канцелярских принадлежностей. В общей сложности получилось более 20 тонн гуманитарной помощи. Благодаря ей оснащены 9 дошкольных организаций, 13 школ на бердянщине. Проводятся методико­информационные мероприятия с педагогами региона. В ходе его посещения проведено совещание с работниками организаций. Такие мероприятия очень важны для более быстрого вхождения тамошних педагогов в российскую реальность, сказал Олег Николаев.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова доложила об итогах творческого сезона государственных театрально­концертных учреждений за 2022–2023 годы и задачах на 2024 год. В данный период всего ими проведено более 2700 мероприятий с аудиторией порядка 734 тыс. зрителей. В том числе 108 тыс. — в рамках проекта «Пушкинская карта». С сентября 2022 по август 2023 года профессиональными коллективами организовано более 1000 мероприятий на выезде. Лидерами в приеме артистов являются Мариинско­Посадский, Цивильский, Батыревский округа, Канаш, Шумерля.

Важный момент — синхронизация репертуаров театров со школьной программой. С сентября по декабрь нынешнего года запланированы 24 премьеры, в том числе по произведениям Островского, Тургенева. В Русском драмтеатре намечена премьера спектакля по «Повести о настоящем человеке» Полевого. Это великолепно — встроить в досуговую программу и образовательную, сказал Глава Чувашии.