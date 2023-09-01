Осенью следующего года Чувашия может принять Международный форум «Кооперация: Время, традиции, люди»

Об этом стало известно на Международном форуме потребительской кооперации в Нижнем Новгороде, в котором принял участие Глава Чувашии Олег Николаев.

Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, право принять форум-2024 нашей республике доверено не случайно — Чувашпотребсоюз признан лучшим среди региональных потребительских союзов страны. И хозяевам будет что рассказать гостям. В Нижнем Новгороде Олег Николаев поделился успешными практиками взаимодействия правительства республики с системой Чувашпотребсоюза, в том числе — в организации горячего питания школьников.

Подробности в следующем номере «СЧ».