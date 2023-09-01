И почетная грамота, и почетные звания

Указом Главы Чувашии от 30 августа 19 жителей республики удостоены государственных наград

Почетной грамотой Чувашской Республики награждена Петрова Лилия Ивановна — главный редактор Ядринской районной газеты «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда»).

Этим же Указом присвоены почетные звания «Заслуженный ветеринарный врач Чувашской Республики» — Масконину Михаилу Александровичу — ведущему ветеринарному врачу Шумерлинской районной станции по борьбе с болезнями животных, Силиверстовой Альбине Васильевне — главному ветеринарному врачу — заместителю руководителя испытательной Чувашской республиканской ветеринарной лаборатории.

«Заслуженный врач Чувашской Республики» — Макарьевской Альбине Владиславовне — заведующему кардиологическим отделением для больных с острым инфарктом миокарда — врачу­-кардиологу Республиканской клинической больницы, Шерне Сергею Александровичу — главному врачу Канашской центральной районной больницы имени Ф.Г. Григорьева.

«Заслуженный лесовод Чувашской Республики» — Анисимову Сергею Николаевичу — директору БУ «Вурнарское лесничество», Матвееву Анатолию Михайловичу — леснику Кошлоушского участкового лесничества БУ «Ибресинское лесничество», Спиридонову Александру Николаевичу — инженеру по лесовосстановлению БУ «Шумерлинское лесничество».

«Заслуженный механизатор Чувашской Республики» — Сергееву Валерию Михайловичу — механизатору СПК «Рассвет», Яльчикский муниципальный округ.

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Алексеевой Ирине Николаевне — преподавателю Чебоксарской детской школы искусств № 2, Каняшиной Надежде Ивановне — преподавателю Чебоксарской детской школы искусств № 3, Снимщиковой Оксане Алексеевне — преподавателю Детской школы искусств г. Новочебоксарска.

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Бахмисовой Наталье Олеговне — директору лицея № 18 города Новочебоксарска.

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Борисову Валерию Николаевичу — токарю цеха № 8 АО «Комбинат автомобильных фургонов», г. Шумерля, Ратничихину Евгению Николаевичу — слесарю механосборочных работ цеха № 1 АО «Комбинат автомобильных фургонов», г. Шумерля, Шашкину Альберту Владимировичу — директору филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в пгт. Вурнары.

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Ефимовой Татьяне Львовне — учителю Красноармейской средней общеобразовательной школы Красноармейского муниципального округа, Матюшкину Владимиру Васильевичу — учителю Первомайской средней общеобразовательной школы имени Васлея Митты Батыревского муниципального округа, Петровой Алине Геннадьевне — учителю Чувашско-­Сорминской средней общеобразовательной школы Аликовского муниципального округа.

«Заслуженный юрист Чувашской Республики» Анисимову Константину Викторовичу — начальнику отдела правового обеспечения и развития корпоративной культуры Министерства строительства, архитектуры и жилищно-­коммунального хозяйства Чувашской Республики.