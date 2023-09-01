«Эффективный регион» работает на экономию

Экономия от внедрения проектов «Эффективный регион» в Чувашии оценивается более чем в 110 млн рублей. Об этом было заявлено на заседании рабочей группы по реализации этого проекта, которое провел Глава республики Олег Николаев.

Проект реализуется совместно с «Росатомом», в нем участвуют 58 организаций и более 1400 проектных команд. Экономия в результате осуществления 423 проектов бережливого производства оценочно составляет более 534 тыс. часов рабочего времени, стоимость которого превышает 110 млн рублей. «В рамках данного совместного проекта проделана значительная работа, доказывающая свою эффективность. Меняются внутренние процессы, освобождаются люди от лишней рутинной работы», — подчеркнул Олег Николаев.

В числе эффективных, в частности, проект АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии по оптимизации процессов предоставления социальных услуг через МФЦ. За счет внедрения приема независимо от территориальной принадлежности станет возможным получение услуг через любой офис в течение не более двух с половиной часов — сейчас на это уходит больше 47 часов, и только по месту жительства. Заслуживает внимания также проект по оптимизации выдачи займов республиканского Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности. Здесь срок выдачи сократился с 331 до 106 дней.

Глава Чувашии Олег Николаев призвал не останавливаться на достигнутом, отметив, что еще есть много того, что надо по-­новому организовывать, особенно в муниципальных округах. В минувшем первом полугодии инициирован 101 проект в рамках «Эффективного региона». Из них 45 — в исполнительных органах республики и 56 — в органах местного самоуправления.

Как напоминает пресс-­служба Администрации Главы республики, Чувашия присоединилась к проекту «Эффективный регион» Госкорпорации «Росатом» в 2021 году. В его основе — концепция бережливого производства и управления, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь в выполняемых процессах, максимальную ориентацию на интересы потребителя.