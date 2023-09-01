Видео в СМИ помогло оперативникам раскрыть кражу айфона

Вашу маму и там и тут показывают…

Телефон лучше всегда держать в поле зрения. В этом убедилась работница прилавка из торгового центра по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах.

Свой айфон за 80 тысяч рублей она оставила на стойке, отвлекшись на обслуживание покупательницы. А потом, в ходе изучения записей с камер наблюдения, выяснилось, что та самая немолодая женщина, которая просила продавца показать сначала один товар, затем другой, и унесла втихаря чужой мобильник.

Оперативники отдела полиции № 2 УМВД России по г. Чебоксары попросили коллег из пресс-службы МВД разместить видео с этой шустрой дамой в СМИ. Отклик получился хоть и неожиданный, но весьма результативный. По номеру телефона, указанному в ориентировке, позвонила женщина, которая узнала в этом видео свою мать, и была крайне возмущена такой «популяризацией» родительницы. Однако, как оказалось, свою «минуту славы» 69-летняя жительница Марий Эл вполне заслужила: вызванная на допрос в Чебоксары пенсионерка не просто признала свою вину, но и выдала полицейским похищенный гаджет. В отношении приезжей злоумышленницы возбуждено уголовное дело.