В Мариинском Посаде открылась первая школа по программе развития села

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Она заменит старую аварийную школу, изношенную более чем на 50%

ЧЕБОКСАРЫ, 1 сентября. /ТАСС/. Первые ученики сели за парты новой школы в городе Мариинский Посад, впервые построенной в Чувашии по программе комплексного развития сельских территорий, написал в своем Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев. Она заменит старую аварийную школу, изношенную более чем на 50%, где не было даже столовой.

«Новая светлая современная школа на 375 мест открыла сегодня двери для 329 школьников Мариинского Посада. Школа носит имя одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Ее строительство стало возможным благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», — отмечается в сообщении.

Вице-премьер республики, глава Минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов в своем Telegram-канале написал, что это первая школа в регионе, построенная с нуля по данной программе. «Классы современные, стадион, детская площадка, просторная столовая — дети сами говорят, что очень нравится. <…> Новая школа заменит старую по ул. Ломоносова, где износ был больше 51%», — отмечается в сообщении.

Ранее Николаев заявлял, что новое учреждение заменит старую школу, которая находится практически в аварийном состоянии и где невозможно обеспечить детей не только современными образовательными стандартами, но и горячим питанием из-за отсутствия столовой. Питание для детей было организовано на базе технологического техникума, который находится на расстоянии более 200 м от школы.

 

По словам Артамонова, по программе комплексного развития сельских территорий до 2024 года в Чувашии построят еще две школы. В селе Чурачики Цивильского округа появится образовательное учреждение, рассчитанное на 375 мест. В селе Янгличи Канашского округа построят школу с детсадом, которую смогут посещать 165 учеников и 40 дошкольников. 

Опубликовано: 1 сентября 2023 г.


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