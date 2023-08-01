8-10 сентября в Чувашии пройдут дополнительные и повторные выборы окружных депутатов

В единые дни голосования, 8-10 сентября, в Алатыре и в ряде муниципальных округов Чувашии пройдут дополнительные и повторные выборы окружных депутатов. Их организацией занимаются 9 ТИКов и 34 участковые избирательные комиссии.

Как рассказал на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике под председательством Главы Чувашии Олега Николаева зампредседателя Избирательной комиссии ЧР Игорь Михайлов, подготовка к ним идет по намеченному плану. В дополнительных выборах смогут принять участие только те граждане, кто зарегистрирован по месту жительства на территориях одномандатных округов, где будут проводиться выборы. В четырех муниципальных образованиях будут использоваться дополнительные формы голосования — выездное голосование, в том числе с использованием автобусов (Аликовский, Маринско-Посадский, Моргаушский и Чебоксарский муниципальные округа).

С докладами о своей готовности выступили представители полиции и Росгвардии. Все помещения для голосования будут оборудованы стационарными и ручными металлодетекторами. Силовики разработали свои планы обеспечения безопасности избирательного процесса — каждый участок будет под присмотром сотрудников МВД и народных дружинников, привлекут и частные охранные предприятия.

Группы реагирования вневедомственной охраны Росгвардии на время изменят свои маршруты патрулирования, чтобы при необходимости обеспечить мгновенную реакцию на ЧП.

В целом Чувашия готова к проведению этих выборов, высказанные силовиками замечания уже устраняются.