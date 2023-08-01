Планерка Главы: освоение Дорожного фонда, итоги работы детских лагерей, школьное питание — на аутсорсинг

Освоение республиканского Дорожного фонда, организация школьного питания в предстоящем учебном году, итоги летней оздоровительной кампании детей обсуждались на еженедельном совещании у Главы Чувашии Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

До 1 сентября завершить восстановление дорог в Порецком округе, поврежденных в ходе строительства магистрали М-12. Ускорить также ремонт дворовых территорий.

Общий объем средств в Дорожном фонде на нынешний год составляет 9,7 млрд рублей против 8,3 млрд в прошлом году, доложил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Юрий Арлашкин. В целом дорожные работы ведутся в хорошем темпе — подрядчики без задержек получают оплату, соответственно укладываются в график. Запланировано отремонтировать 288 км автотрасс, что в итоге повысит долю дорог, соответствующих нормативному состоянию, согласно требованиям нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На региональную и местную дорожную сети направлено 4,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 1,2 млрд. На региональную сеть получен также казначейский кредит в сумме 1,2 млрд рублей. На сегодня идут работы на 74 объектах. До конца года доля региональных дорог, соответствующих нормативам, должна достичь 47%.

На общесистемные меры дорожного хозяйства направляется 536 млн рублей. Это в том числе автоматические пункты весового контроля, комплексы фото– и видеофиксации. Контракты на поставку данного оборудования исполнены полностью.

Цифра 47% должна составить до конца 2023 года доля региональных дорог, соответствующих всем нормативным требованиям

Как было отмечено, ряд округов, в частности Аликовский, на сегодня имеют нулевое кассовое исполнение средств, выделенных на ремонт внутримуниципальных дорог. На таком же уровне освоение внутри населенных пунктов в Вурнарском округе. В 14 округах исполнение нулевое. Значит, надо усилить работу по оформлению выполненных объемов и ужесточить контроль за подрядчиками в соблюдении графика. К 1 ноября средства Дорожного фонда должны быть освоены полностью, нацелил Юрий Арлашкин.

Глава республики напомнил, что до 30 августа должны быть приведены в порядок ряд дорог, поврежденных в ходе строительства магистрали М-12. Как сказал Арлашкин, дороги в Порецком округе практически уже в надлежащем виде, в срок до 1 сентября работа будет завершена.

Вызывает нарекания и ремонт дворовых территорий в ряде мест. Всего на это отпущено 127 млн рублей, которые освоены лишь на 35,5%. Олег Николаев заострил внимание на ходе этой работы, в частности, в Порецком и Янтиковском округах, о чем попросил доложить глав администраций Евгения Лебедева и Владимира Михайлова. Дворовые территории — это те, которыми люди пользуются ежедневно, напомнил Глава республики. И затягивать их ремонт при наличии отпущенных средств неразумно.

ПОРУЧЕНИЕ.

Внедрение организации школьного питания на основе аутсорсинга с первых дней держать на контроле. Как со стороны органов образования, так и родительских комитетов.

Организация горячего питания в школах в предстоящем году перейдет на аутсорсинг. В городах это уже не новшество, а вот на селе такая система апробирована была только в Красноармейском и Аликовском округах. Теперь и в остальных сельских школах она будет внедряться.

Организацию питания берут на себя специализированные предприятия общепита. Как отметил Глава, регион первым в стране запускает такой проект, что не исключает на первых порах его критику. Но подходить к этому надо объективно, и если кто-то реально не справляется, надо будет искать новых подрядчиков.

И.о. министра образования Алексей Лукшин доложил об организации школьного питания в целом. В новом учебном году горячее питание будет организовано во всех школах для более 150 тыс. учащихся. 66 тыс. учеников первых — четвертых классов получат его бесплатно. Для этого выделено более 720 млн рублей.

Во всех округах проведены мероприятия по централизации школьного питания или переводу его на аутсорсинг, то есть обслуживание предприятия общепита. Это позволит, по словам Лукшина, минимизировать риск поставок в школьные столовые некачественных, а то и просто небезопасных продуктов. А также расширить возможности для местных сельхозпроизводителей для сбыта своей продукции. Да и у директоров школ станет меньше хозяйственных забот — больше времени останется для педагогики. Основным оператором питания станет Чувашпотребсоюз, подключаются и индивидуальные предприниматели.

ПОРУЧЕНИЕ.

Следует сделать выводы из прошедшей летней детской оздоровительной кампании в плане дальнейшего укрепления и расширения материально-технической базы. Особенно с учетом того, что республика выиграла конкурс на сооружение еще двух корпусов из быстровозводимых конструкций.

Завершена летняя оздоровительная кампания для детей. Как рассказал Алексей Лукшин, работали 316 организаций, в них провели каникулы более 48 тыс. человек, что на 7 тыс. больше прошлогоднего. Это стало возможным за счет строительства двух новых корпусов из быстровозводимых конструкций в лагерях «Бригантина» и «Звездный», а также работы 157 пришкольных лагерей. Всего на детский отдых было направлено более 660 млн рублей. В наших оздоровительных лагерях отдохнули более 239 детей из Бердянского района Запорожья.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская отметила, что за всю кампанию не было ЧП по инфекционным заболеваниям. Все лагеря работали с необходимыми допусками.

Глава республики призвал закрепить достигнутое в организации летнего отдыха детей. В том числе с перспективой налаживания круглогодичной работы ряда таких организаций.