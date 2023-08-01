Анна Голицына: «Взял микрофон — будь капитаном»

За плечами ведущей свыше сотни официальных мероприятий

На вопрос, в чем секрет хорошей организации любого культурно-массового мероприятия, есть самые разные варианты ответа. Высококлассное оборудование и грамотная логистика, талантливые исполнители и слаженная работа технических служб. Но мало кто задумывается о том, что более пятидесяти процентов успеха зависит от ведущего. Будь то парад Победы или открытие Года счастливого детства в Чувашии, встреча поезда Деда Мороза из Великого Устюга или фестиваль семейного творчества «Аистенок», развернувшийся на Красной площади ко Дню города Чебоксары… График Анны Голицыной расписан буквально по минутам.

Многие считают, что задача ведущего заключается лишь в объявлении названий и имен, однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. И если участие артистов ограничивается несколькими минутами концертного номера, то он остается с публикой на протяжении всей программы. Словно капитан корабля за штурвалом, начиная со вступительного слова и заканчивая текстовыми подводками к песне или танцу. Увлечь за собой, с первых минут захватив внимание зрителей, задать темп происходящему на подмостках и донести до каждого то, ради чего мы здесь сегодня собрались… Все это требует гораздо большего, нежели безупречная дикция, умение держать в руках микрофон и выглядеть на все сто.

Впрочем, окружающие даже не подозревают, каких усилий порой стоит появиться из-за кулис в идеальной форме, и дело тут вовсе не в диетах. «Однажды на пробежке, за пару часов до мероприятия, я растянула связки. До травмпункта ехать было некогда. Пришлось наскоро выпить обезболивающее, влезть в лабутены, пока нога окончательно не распухла, и без перерыва расхаживать ее вплоть до третьего звонка, обливаясь слезами и холодным потом. Аналогичный случай произошел со мной в студенчестве, когда я всерьез занималась танцами. Правда, тогда все оказалось проще: однокурсник с медфака сделал мне блокаду, и я как ни в чем не бывало выпорхнула на сцену», — с улыбкой вспоминает Анна.

Да и заботы мамы никто не отменял. Отвезти в бассейн старшего, забрать из садика младшего, а в перерыве между домашними делами выбрать ткань для обновки и успеть на примерку — так проходят обычные будни Анны. В ее личном гардеробе свыше десятка нарядов, разных по стилю, дизайну и покрою. Платье с национальными узорами лучше всего подойдет ко Дню государственных символов Чувашии или финалу конкурса «Успешная семья Приволжья». На закрытие Чебоксарского международного кинофестиваля можно надеть что-нибудь черно-белое — такое сочетание цветов эффектно гармонирует с традиционной кинохлопушкой. А вот выездные регистрации на открытом воздухе (Анна — финалистка главной свадебной премии «Wedding Awards» в номинации «Лучший церемониймейстер»), где в любой момент может хлынуть дождь, очень удобно проводить в брючных костюмах. Как классических, так и самого оригинального фасона.

Сценический образ дополняют макияж и прическа, которую Анна нередко делает себе сама. Диплом парикмахера, полученный в Чебоксарском профессиональном училище № 19, пришелся весьма кстати. Но главной школой мастерства стали, конечно же, факультет журналистики Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова и кафедра актерского мастерства и режиссуры Чувашского института культуры и искусств. Со своим педагогом, ныне директором Русского драматического театра и постановщиком крупных праздничных мероприятий Дмитрием Капустиным ведущую связывают не только рабочие отношения, но и крепкая дружба.

«Хотя моя карьера начиналась на радиостанции «Love radio» и Национальном телевидении Чувашии, больше всего я стремилась на сцену. Мой папа Николай Иванович Иванов много лет работал инспектором хора Чувашского театра оперы и балета и с детства брал меня на репетиции и спектакли. Старший брат Витя окончил Казанскую консерваторию и играет на виолончели в Государственном академическом симфоническом оркестре Республики Татарстан. Ну а мама, заслуженная артистка Чувашии Раиса Петровна Рукавишникова, пела в Чувашской государственной филармонии, где теперь служу и я», — рассказывает Анна. Здесь она не только пишет сценарии, придумывает рекламные ролики и ведет концерты, но и пробует себя в качестве актрисы. Мюзикл «Двенадцать стульев» — яркий тому пример.

Кстати

Супруг Анны Голицыной — популярный телерадио-ведущий Дмитрий Вериялов. Жители республики неоднократно слышали его по радио «Европа Плюс Чебоксары» и часто видят в эфире утреннего ток-шоу «Ир пулсан» на Национальном телевидении Чувашии. Предложение руки и сердца было сделано на сцене Дворца культуры ЧГУ, где ребята вместе участвовали в КВН и Студвесне, а Анна работала художественным руководителем. Сразу после вручения дипломов они отправились в ЗАГС.