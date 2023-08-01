В республике в два раза возросло количество пострадавших от интим-обмана

Нелегкие времена наступили для искателей любовных утех «на стороне». И девушек по вызову так просто не дозовешься, рискуя нарваться на мошенников.

— Увидел объявление в интернете, — рассказывает один из пострадавших (кстати, красивый высокий парень, который, казалось бы, уж никак не должен страдать от отсутствия женского внимания). — Когда позвонил, ответила девушка, назвала цену и сказала, что она прямо сейчас готова выехать на такси.

Юная прелестница, которую наш земляк выбрал по фотографии на сайте, просила как можно быстрее перевести деньги, что молодой человек немедленно и сделал. Правда, осуществив перевод в сумме 4 тысяч рублей, он тут же пожалел об этом, запоздало подумав, что это могут быть мошенники. Так оно и оказалось. Когда клиент позвонил во второй раз, с него стали требовать новых переводов. В разговор вступил какой-то мужчина, который довольно жестко объяснил парню, что если тот не переведет деньги, произойдет сбой системы всего сайта, и виноват в этом будет только он…

«Это стандартная схема обмана, — поясняет заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Управления уголовного розыска МВД по Чувашии Дмитрий Иванов. — Злоумышленники просят внести предоплату, которую в последующем обещают вернуть, оплатить «бронь» девушки, различные медицинские услуги, страховку и т.п. Следующий этап — запугивание и шантаж, когда преступники переходят к откровенному вымогательству, угрожая неприятностями как потерпевшему, так и его близким».

Иногда предстоящие «разборки» с «авторитетами», которыми грозят неизвестные, настолько пугают представителей сильного пола, что им приходится во всем сознаваться законной супруге, а потом, лишив семейный бюджет довольно ощутимой суммы, вдвоем, рука об руку, идти в полицию писать заявление о мошенничестве. Оперативники сталкивались и с такими случаями. Но чаще, конечно, жертвы такого обмана стараются сохранить все в тайне от окружающих. На это и рассчитывают «секс-аферисты», которые иногда просто имитируют женский голос в телефонном разговоре. Один из задержанных по просьбе сотрудников полиции продемонстрировал, как «разводил» мужчин, рассчитывавших на общение с девушкой:

— Да, я слушаю вас, алле. К вам на выезд или вы ко мне? Да, работаю одна, индивидуально. Часик 1500, на выезд две тысячи. Да, можете подъехать, свободна, — «нежно ворковал» вполне себе брутальный бородатый мужик, который, надо сказать, в отличие от потерпевших, вполне уверенно чувствовал себя в отделении полиции…

За семь месяцев нынешнего года любовным чарам поддалось 50 жителей республики. Всех их ждало жестокое разочарование — оплаченной услуги ни один так и не дождался…