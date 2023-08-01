«Сбер» предупредил о мошеннической схеме с вовлечением сразу нескольких родственников

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Злоумышленники начали обманным путем вынуждать расстаться с деньгами не только свою жертву, но и ряд родственников жертвы, таким образом значительно увеличивая круг пострадавших. Об этом сообщили в «Сбере».

«Телефонные мошенники сообщают человеку, что якобы недобросовестные сотрудники банка пытаются оформить на него кредит и похитить деньги. Чтобы сохранить деньги, жертва должна оформить кредит „для исчерпания кредитного потенциала“ и вместе с личными накоплениями перевести его на „безопасный счет“. После того, как жертва переводит средства преступникам, они начинают расспрашивать ее о наличии родственников, ведь, по словам мошенников, им „тоже может угрожать опасность“, — говорится в сообщении банка.

Затем новых жертв убеждают совершить аналогичные действия. В итоге сразу несколько человек, объединенных родственными связями, становятся жертвами преступления, они переводят мошенникам как свои собственные, так и заемные средства.

«Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях. Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников. В результате несколько человек, попадая в расставленные преступниками сети, лишаются своих сбережений и становятся должниками по кредитам», — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он напомнил, что для того, чтобы обезопасить себя от мошенников, нужно соблюдать главные правила финансовой безопасности: ни о чем не разговаривать с мошенниками, ни в коем случае не сообщать никому свои персональные данные и данные родственников, а если все же возникли сомнения — перезвонить в контактный центр своего банка и уточнить, все ли в порядке.