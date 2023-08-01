Западный подъезд к Чебоксарам отремонтировали

Завершился ремонт одной из главных выездных магистралей Чебоксар — Западного подъезда к городу со стороны северо-западного района, который соединяет столицу Чувашии с федеральной трассой М-7. Дорожное полотно обновили на участке протяженностью порядка 1,5 км. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов, благодаря привлечению дополнительных средств объект включили в план дорожных работ уже в этом году и за месяц участок привели в нормативное состояние. Подрядчик уложил верхний слой асфальтобетона, укрепил обочины и нанес разметку. И теперь качество дороги в этом довольно загруженном месте значительно улучшилось. Как сообщают в Минтрансе Чувашии, на ремонт Западного подъезда направили около

30 млн рублей. Средства были выделены за счет казначейского кредита, полученного регионом, а также дополнительных средств, привлеченных нацпроектом «Безопасные качественные дороги».

Фото mintrans.cap.ru