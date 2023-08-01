Показали свои умения

Конкурс, раскрывающий профессиональные качества.

…На местах они решают проблемы складирования мусора, разбитых дорог, отсутствия спортивных площадок и в целом восполняют пробелы, существующие в инфраструктуре муниципалитетов. А здесь — соревнуются в умении выполнять эту непростую работу качественно и творчески. В Чебоксарах состоялся конкурс «Лучший муниципальный служащий в Чувашской Республике». Перспективные и амбициозные участники из различных округов знакомили жюри с результатами масштабных проектов и делились интересными муниципальными практиками.

Финалисты конкурса прошли сквозь сито отбора в муниципалитетах, чтобы получить возможность рассказать о своей работе на благо населения. Участники очень серьезно готовились к своим выступлениям на импровизированной трибуне, долго репетировали, потому что цена любой ошибки — это неполученные баллы.

КСТАТИ В этот раз у конкурса появилась новая изюминка. Если в прошлые годы он проводился только в номинации «Лучший наставник», то сейчас в связи с внедрением муниципальной реформы учредили еще одну — «Лучший муниципальный служащий территориального отдела».

Среди «наставников» можно было увидеть как опытных управленцев, так и молодых, но очень перспективных специалистов. Под первым номером на конкурсе выступила начальник отдела молодежного общественного развития администрации Чебоксар Анна Страхова, которая рассказала о феномене наставничества среди добровольцев. «Поскольку я курирую деятельность волонтерского центра Чебоксар, очень важно не упустить молодежь. Во-первых, ее нужно воспитывать. Также нужно вести молодых специалистов до карьерного успеха, — поделилась мнением Анна Страхова. — Для меня участие в этом состязании очень важно. Я как молодой специалист хочу показать своим сверстникам, что не стоит бояться участвовать в подобных конкурсах». Попасть на импровизированный пьедестал почета по итогам конкурса Анне не удалось, но она получила неоценимый опыт.

В номинации «Лучший муниципальный служащий территориального отдела» кипела серьезная борьба — специалисты представляли свои муниципальные практики. Начальник Сутчевского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территорий администрации Мариинско-Посадского муниципального округа Светлана Емельянова на своем рабочем месте уже помогла решить много вопросов, возникавших у людей. При этом львиную долю из них — благодаря реализации проекта инициативного бюджетирования. В тесной связке местных жителей и власти удалось отремонтировать сельский клуб в деревне Большое Маклашкино, благоустроить местное кладбище (отремонтировать сторожевой домик и подъездные пути, построить забор) и многое другое.

«Я очень довольна, что участвую. Этот конкурс — хорошая возможность для ознакомления с практиками специалистов из других округов и территориальных отделов республики. Получила неоценимый опыт», — сказала Светлана.

А вот начальник Ювановского территориального отдела Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Ядринского муниципального округа Чувашии Евгений Садиков знакомил жюри с реализацией нацпроектов. «С 2012 года я начал работу в органах местного самоуправления. За это время нам удалось первыми в Чувашии построить Социально-культурный центр. Мы его построили, когда в Чувашии только запустились нацпроекты. В 2022 году по нацпроекту «Здравоохранение» оборудовали офис врача общей практики», — делился результатами своей деятельности Евгений.

В результате именно Евгений Садиков одержал победу в номинации «Лучший муниципальный служащий территориального отдела».