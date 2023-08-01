Сельский клуб со спортзалом

Все ли школы к началу учебного года успели завершить ремонт, как обстоят дела с обновлением водонапорных башен в деревнях и селах и многие другие насущные темы поднимались на прошедшем недавно Едином информационном дне.

В Чебоксарском муниципальном округе эксперты не только провели встречи с жителями и ответили на их вопросы, но и посетили важные объекты, в том числе школы, где к началу учебного года благоустраивается территория или идет капремонт. По словам главы округа Николая Хорасева, всего в муниципальном образовании 42 образовательных учреждения, из них 14 садиков, 25 школ и три учреждения дополнительного образования детей. Большая часть приемку прошла, оставшиеся работы на ряде объектов будут завершены до начала учебного года — заверил руководитель администрации.

Продолжается обновление объектов водоснабжения. На сегодня, по данным администрации, в округе числится 209 артезианских скважин и 189 водонапорных башен. В этом году планируется привести в порядок 12 водобашен и скважин в девяти населенных пунктах.

А пока завершаются ремонтные работы, у селян есть предложения на перспективу. «В Хыркасах люди хотят клуб. Если учитывать, что он будет рассчитан на жителей Хыркасов, Вурманкасов и Сюктерки, а это более тысячи человек, то клуб нужно делать не менее чем на 150 мест», — поделился планами с информгруппой начальник Вурман­Сюктерского территориального отдела Кирилл Курносов. Кроме того, было бы неплохо пристроить к клубу спортзал — для поклонников волейбола. Члены информгруппы посоветовали начать подготовку проекта — идея хорошая.