Генерал поблагодарил бойцов из Чувашии

На имя Главы Чувашии Олега Николаева поступило благодарственное письмо от командующего 58-й ордена Суворова общевойсковой армией генерал-лейтенанта Дениса Лямина, в котором военачальник высоко отзывается о бойцах из Чувашии. «В это непростое для страны время все субъекты Российской Федерации сплотились для одной цели: искоренение радикального национализма, захватившего братское государство. Меня как командующего 58-й ордена Суворова общевойсковой армией охватывает гордость за воинов вашей республики. Мобилизованные военнослужащие из Чувашии — мужественные и необычайно смелые солдаты, настоящие патриоты нашей Родины!» — говорится в письме. Особо Денис Лямин отметил военнослужащих 1251 полка, в основном состоящего из уроженцев Чувашской Республики, которые мужественно воюют на самом переднем крае в Запорожской области, самоотверженно держа оборону. «Героизм и доблесть, проявленные вашими земляками, невозможно переоценить. Примите слова искренней благодарности чувашскому народу за проявление глубочайшего патриотизма и стойкости духа. Крепко жму руку!» — поблагодарил генерал-лейтенант Денис Лямин.