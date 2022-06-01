В республике проводится набор контрактников в Чувашский батальон связи

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

служу россииПока это рабочее название батальона, и оно больше отражает место набора — Чувашскую Республику. Именной батальон будет формироваться исключительно из наших земляков — контрактников из числа уроженцев республики. Они все вместе будут поддерживать ход военной спецоперации.

Подразделение формируется с чистого листа. Его специализация ясна и не вызывает никаких вопросов, почему связисты из Чувашии. В республиканском военкомате говорят, что именно в эти дни прямо на наших с вами глазах создается легенда, которой республика будет гордиться, ведь служить по контракту в батальоне — это еще и престижно.

У военнослужащих из Чувашии будут свои опознавательные знаки, шевроны, современное обмундирование. Известно, какими будут знаки отличия, уже обсуждалось. В любом случае, и в опознавательных эмблемах, и в названии именного батальона будут присутствовать чувашские обозначения. Скорее всего, подразделению «подарят» чувашское слово.

В батальоне будут служить чуть больше 300 контрактников. Только они, никого из «срочников» в подразделении не будет.

Опубликовано: 22 июня 2022 г.


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