Волонтер поможет с финансами

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В конце прошлой недели состоялся Открытый форум региональных практик в сфере финансового просвещения «ВолгаФин». Обсудить вопросы финграмотности в Чебоксары приехали специалисты из Москвы и Севастополя, республик Мордовия и Марий Эл, Липецкой и Новосибирской областей, Ханты­-Мансийского автономного округа — Югры.

Форум «ВолгаФин» в нашей республике прошел впервые. Как говорят организаторы, это хороший способ познакомиться с успешными региональными практиками в сфере развития финансовой грамотности населения, а также с современными методами работы с волонтерами финансового просвещения.

Надо сказать, что проекты по финансовой грамотности, которые действуют у нас в регионе, не раз отмечались на федеральном уровне. В частности, в федеральный каталог лучших региональных практик специалистами НИФИ (Научно-­исследовательского финансового института Минфина России) включены проекты «Финансовая грамотность в библиотеках», «Вовлечение НКО в систему финансового просвещения региона, формирование команды волонтеров», цикл передач «Финтеллект», деловое ток-­шоу для предпринимателей «Как управлять сбережениями в условиях глобальных вызовов».

На открытие форума, которое прошло в формате круглого стола, приехал и Глава республики Олег Николаев. «Сегодня мы находимся на этапе обсуждения стратегии, которая направлена на повышение финансовой грамотности до 2030 года, — заявил руководитель региона. — А это значит, что впереди будут новые вводные, новые задачи. Нам нужно будет обобщить уже сделанное, понять, какие мероприятия точно надо сохранять и развивать, определить составляющие, которые следует трансформировать, чтобы они соответствовали новейшим веяниям. Уверен, что проделанная нами работа послужит хорошей платформой, с которой можно шагать более уверенно и с гораздо высокими результатами».

Одновременно Глава республики обозначил, что существенную лепту в финансовое просвещение граждан вносят волонтеры, которые на добровольных началах активно включаются в работу по формированию финансово здорового образа жизни граждан. В этой связи стоит отметить, что в прошлом году стартовало обучение студентов вузов, колледжей и техникумов в качестве волонтеров финансового просвещения на платформе федеральной Ассоциации развития финансовой грамотности. На сегодняшний день онлайн-­курс уже прошли более тысячи ребят, обучающихся на экономических специальностях.

Помимо этого, организовано взаимодействие с добровольцами других направлений деятельности — с Волонтерским центром Чувашской Республики, Региональным центром серебряного волонтерства и другими некоммерческими организациями.

К этому можно добавить и создание в прошлом году в республике Ассоциации правовой и финансовой грамотности «Перспектива». В ее состав входят опытные финансовые консультанты, методисты, бизнес-­коучи, которые в свободное от основной профессиональной деятельности время проводят семинары, лекции, мастер-­классы, деловые игры по финансовым вопросам.

В свою очередь генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов напомнил, что первый Окружной форум по финансовой грамотности, прошедший в апреле 2022 года в республике, положил начало дискуссиям на площадках других федеральных округов. На сегодня у нас в регионе самое большое количество волонтеров, зарегистрированных и обучившихся на федеральной платформе Ассоциации развития финансовой грамотности. «Чуть больше чем за год — с момента проведения названного Окружного форума — Чувашия поднялась в рейтинге с третьего на первое место, и это, безусловно, очень хороший результат системной работы», — заявил Вениамин Каганов.

На круглом столе активно обсуждались вопросы по вовлечению волонтеров в систему финансового просвещения. Так, своими наработками поделились представители Липецкой области, сообщившие о том, как они реализуют проект «Объединяем усилия для благополучия каждого». А гости из Новосибирска рассказали об участии финансовых организаций в подготовке волонтеров финансового просвещения.

Как заметил после круглого стола первый вице-­премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков, знакомство с опытом регионов в сфере финансового просвещения граждан, безусловно, интересно и полезно для всех участников сегодняшнего форума. «Обмен идеями придает импульс для продолжения налаженной плодотворной работы, а также вдохновляет на новые проекты. Слушая коллег, я тоже записал для себя несколько идей, которые вполне можно внедрить в нашей республике. Одна из них — грантовая поддержка волонтерской деятельности. Думаю, это может стать дополнительным стимулом для активизации работы добровольческого движения в муниципалитетах», — подчеркнул руководитель Минфина.

Опубликовано: 21 августа 2023 г.


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