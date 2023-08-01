Ребенок на шоссе

Детские врачи Чувашии бьют тревогу — малыши часто попадают в ДТП.

Это словно страшный конвейер из детских слез — юные пациенты поступают в приемный покой РДКБ регулярно. Полученные в ДТП травмы разные, но порою очень серьезные. Иногда спасать детей приходится целыми медицинскими бригадами в многочасовых операциях — так сильны полученные ранения. Как правило, причиной детских слез становится недогляд взрослых и родителей.

«Дети самостоятельно выезжают на дорогу на различных транспортных средствах, но не имеют опыта вождения, не знают правил дорожного движения. В результате оказываются на больничных койках отделения травматологии, хирургии, а иногда и реанимации. Только за эту неделю госпитализировали четверых подростков, которые катались на мотоциклах и мопедах. Такие «маленькие водители» попадают на операционный стол, где мультидисциплинарная бригада врачей «собирает» их, чтобы они могли дальше жить полноценной жизнью», — рассказывает о печальных буднях Республиканской детской клинической больницы заведующий отделением травматологии и ортопедии, врач-­травматолог-­ортопед Игорь Ластухин.

Мото-­ДТП — это вообще отдельная тема для тревог и ГИБДД, и врачей. Только с начала августа бригады скорой помощи Чувашии выезжали на 9 ДТП с участием мотоциклов. В результате всех этих аварий 13­и пострадавшим — мотоциклистам и их пассажирам — потребовалась экстренная медицинская помощь, а один мужчина скончался от травм, несовместимых с жизнью. Двоих мотоциклистов 16 августа на вертолете санавиации перевезли из Алатырского и Шумерлинского районов в Больницу скорой медицинской помощи. А страшные кадры из Ибресинского округа, когда подросток на китайской «Альфе» вылетел прямо под грузовик с прилегающей дороги, до сих пор обсуждают в социальных сетях и задаются вопросом — «А как вообще этот мальчик оказался за рулем мотоцикла?». Впрочем, ответ на этот вопрос сейчас ищут и правоохранители.

Не так давно на помощь госавтоинспекции пришли мотоклубы Чувашии. Взрослые байкеры отправились группами в районы и города республики и там провели профилактические беседы с детьми, встреченными на скутерах и мотоциклах. Хороший ход — к крепким ребятам в кожаных куртках и со всей необходимой экипировкой юные мотоциклисты прислушаются лучше, чем к сотрудникам полиции.

Всего с начала года в палаты РДКБ попали после ДТП 32 юных пациента, в приемное отделение обратились 88 детей, в травмпункт — 16. Медики республики обращаются к родителям с просьбой задуматься об этом и принять все меры для предотвращения трагедий. Слишком опасно верить, что ваш ребенок уже научился всем тонкостям управления мототехникой. К сожалению, осознание ошибочности этого часто приходит, когда уже поздно что­-либо предпринимать…