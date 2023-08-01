Солдатам от ветеранов

Ветераны госавтоинспекции Чувашии собрали свыше ста тысяч рублей для закупки необходимого оборудования участникам специальной военной операции.

С инициативой помочь ребятам на фронте выступил полковник милиции Николай Журавлев. Ветераны с готовностью откликнулись, потому что и раньше, только разрозненно, участвовали в сборах через различные фонды и волонтерские группы. «Офицеры прекрасно знают, что такое защита Отечества, — говорит Николай Макарович. — За плечами многих из ветеранов ГАИ — служебные командировки в «горячие точки». И, конечно же, в тревожный для России час мы душой и мыслями вместе с нашими ребятами». При активном участии полковника полиции в отставке Александра Казачкова было собрано свыше ста тысяч рублей, на которые закупили бинокли и все остальное, что может понадобиться участникам СВО и в конечном итоге приблизит Победу. В акции приняли участие порядка 70 ветеранов госавтоинспекции. Помощь уже передана в региональное отделение Общероссийского народного фронта и в ближайшее время дойдет до адресатов.