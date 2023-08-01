На те же грабли…

Свыше ста жителей Чувашии дважды и более были обмануты мошенниками.

Дорогой внук

Жительницу Чебоксар дважды обманули мошенники, причем одним и тем же способом. С самого утра самочувствие пожилой женщины оставляло желать лучшего, а неожиданный звонок на стационарный телефон совсем выбил ее из колеи. Не успела 84-летняя пенсионерка взять трубку, как раздался взволнованный мужской голос: «Бабушка, я попал в ДТП, я шел на красный свет!» Она решила, что звонит внук, хотя голос был как будто и не его. Но у звонившего было наготове объяснение — разбитая губа и сломанные ребра…

Несколько лет назад ее уже обманывали таким способом. Указан он и в памятке, которая лежала возле телефона потерпевшей, но от волнения она забыла обо всем. Потом с ней разговаривал очень строгий и уверенный в себе «следователь», который сообщил, что если родственники срочно не позаботятся о своем горячо любимом внуке, сидеть тому в колонии лет пять, так как по его вине серьезно пострадала женщина, которую сейчас оперируют. Сумму незнакомец назвал просто астрономическую — миллион с лишним рублей — но «успокоил», что ущерб пострадавшей стороне можно выплачивать частями. За сим бабушку и направили в банк, тщательно обо всем проинструктировав.

— Будьте спокойны, чтобы лицо было спокойным, — внушал телефонный собеседник. — И скажите, что вы берете деньги на ремонт квартиры…

Чтобы жертва не соскочила с крючка, ей велели не отключать ни стационарный, ни сотовый телефон, контролируя каждый шаг чебоксарки. Примерно часа через два она вернулась из банка, где сняла со счета 250 тысяч рублей. «Сотрудник правоохранительных органов» все еще был на линии, четкие указания поступали от него одно за другим…

ЦИТАТА АНДРЕЙ ВОЛКОВ, практический психолог: Мошенники неспроста используют наши эмоции, чувства и желание отвести беду от себя или от своих близких. Сотрудники так называемых колл-центров проходят специальное обучение по дистанционному воздействию на человека, включая, в частности, использование техник нейролингвистического программирования. Если у вас есть сомнения по поводу личности позвонившего, самое простое — прекратить этот звонок, то есть сбросить его. По каким-то причинам не сбросили — попросите человека перезвонить через 5-10 минут, обязательно возьмите паузу, потому что вы находитесь под воздействием эмоций. За это время постарайтесь поговорить с тем, кому доверяете и кто способен адекватно оценить ситуацию и дать вам здравый совет.

Блондинка за углом

Под диктовку звонившего хозяйка написала заявление для прекращения уголовного преследования внука и для возврата затраченных на это средств. Строгий мужчина несколько раз предупредил о строгой конфиденциальности всех этапов операции по вызволению несчастного внука, за разглашение обещая привлечь к ответственности и саму пенсионерку. Пакет с вещами и пачкой наличных у нее забрал подъехавший таксист.

Проследив за водителем по камерам видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили, что преступники использовали того «втемную»: выполняя заказ, таксист отвез посылку девушке, которая непосредственно находилась на связи с телефонными кураторами. Однако с курьером у преступников вышла осечка — обещанных процентов «посыльной» показалось маловато.

— Обнаружив в сумке денежные средства в сумме 250 тысяч рублей, она решила их потратить на личные нужды — отмечает старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием электронных средств платежа, следственного управления УМВД России по г.Чебоксары Надежда Фархад. — В ходе обыска найти похищенное не удалось, обвиняемая обещает вернуть деньги постепенно.

«Ответный удар» участнице преступной схемы был нанесен мгновенно. Как только сообщники поняли, что девушка прикарманила всю сумму, они снова позвонили потерпевшей и продиктовали данные курьерши, включая реквизиты паспорта и адрес прописки. Неслучайно перед устройством на подобную работу желающие должны направить сканы своих документов и видео с паспортом в руках. Курьеры — расходный материал, и в случае чего их «сливают» без каких-либо угрызений совести. Поэтому все ухищрения уроженки Порецкого округа по изменению внешности при помощи «блондинистого» парика оказались тщетными. Молодую мамочку оперативно задержали в доме родителей, которые помогают ей с воспитанием двоих детей, пока легкомысленная особа пытается заработать, особо не утруждая себя…

Кого обманывать не сложно?

Арестовывать маму двух малолетних детей пока не стали, но если вопреки обещаниям та подастся в бега — СИЗО ей не избежать. Расследование уголовного дела по статье мошенничество продолжается. Но вряд ли печальный опыт очередного пойманного курьера остановит тех, кто ищет подобный легкий заработок в интернете. Как, к сожалению, не учатся на своих ошибках и потерпевшие…

В МВД по Чувашской Республике проанализировали, сколько же жителей региона дважды и более попадали на удочку мошенников. И таких за последние два года оказалось свыше 100 человек! В этой категории граждан есть и супердоверчивые, кто целых пять раз переводил деньги неизвестным.

Надо понимать, что на другом конце провода хорошо подготовленные, в том числе психологически, специалисты, совершающие десятки телефонных звонков в день. Нужно учиться противостоять дистанционному воздействию…