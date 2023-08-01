Общественный транспорт: время обновления

Глава республики Олег Николаев принял участие в заседании Президиума Госсовета России под председательством Владимира Путина. На повестке стояли вопросы развития общественного транспорта в стране — состояние подвижного состава и транспортной инфраструктуры, перспективы их развития в современных условиях.

«Общественный транспорт и его инфраструктура в нашей республике нуждаются в серьезном обновлении, в том числе с учетом планов развития Чебоксарской агломерации и перспективы утверждения стандарта транспортного обслуживания населения», — прокомментировал Олег Николаев. К пассажирским перевозкам будут предъявляться повышенные требования в части экологических характеристик, доступности для инвалидов, комфортности и безопасности.

По словам Главы региона, средний возраст автобусов в регионе составляет 8 лет, троллейбусов — 14 лет. В силу износа и истечения срока эксплуатации до 2030 года необходимо обновить весь парк общественного транспорта. Это порядка 1 120 автобусов и почти 280 троллейбусов. Кроме того, необходима реконструкция 11 тяговых подстанций и замена контактной сети протяженностью более 100 км, более 300 опор, 60 км стального каната и арматуры.

Как сообщалось ранее, для вновь созданного государственного перевозчика «Чувашское транспортное управление» до конца текущего года будет закуплено 47 автобусов, в том числе 20 — большого класса, 17 — среднего и 10 — малого. Их поставят на новые маршруты в рамках создания единого перевозочного пространства Чебоксарской городской агломерации. «В эти же сроки будет приобретен 21 троллейбус, которые выйдут на линию в четвертом квартале этого года. Еще 132 троллейбуса будут поставлены в 2024 году. Это позволит открыть три троллейбусных маршрута сообщением «Чебоксары — Новочебоксарск», на которых будут работать 80 машин с увеличенным автономным ходом и полностью низкопольным строением кузова», — заявил Олег Николаев.

В настоящее время у уполномоченных органов и органов местного самоуправления нет оснований для прекращения действия свидетельств у перевозчиков. Вместе с тем Глава республики отметил необходимость внесения поправок в статью 29 Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». «В частности, необходимо прописать основания для принятия решения о прекращении действия свидетельства перевозчиков за невыполнение более пяти рейсов, предусмотренных расписанием, в течение недели без чрезвычайной ситуации и за нарушение требований к перевозкам, включая требования к маршруту, количеству, классу и экологическим характеристикам транспортных средств», — сказал Олег Николаев.

По данным ЦУР Чувашии, в нынешнем году было опубликовано 1 639 обращений в соцсетях на тему общественного транспорта. По количеству лидируют вопросы, касающиеся графика движения, необходимости запуска новых маршрутов, неудовлетворительных условий проезда в транспорте, увеличения количества автобусов на маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.