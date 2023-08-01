«Сычуань — Чувашия»: время перезагрузки

Китай может поддержать Главу Чувашии в пересмотре инвестпроекта «Сычуань — Чувашия». Такое заявление сделал Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Сян Бо в ответ на инициативу Главы республики Олега Николаева, озвученную на двусторонней встрече в Чебоксарах. Он предложил сориентировать проект на развитие хмелеводства, сообщает пресс-­служба Администрации Главы.

В 2019 году проект «Сычуань — Чувашия» был признан приоритетным, однако «дорожная карта» по его реализации не выполняется. Как отметил Олег Николаев, в силу ряда обстоятельств проект «не очень удался, скорее всего изначально была выбрана неправильная стратегия». По информации администраций Порецкого и Шумерлинского округов в текущем году ООО «Сычуань — Чувашия Агропромышленная Торговая Компания» не проводило агротехнические работы и не ведет строительство запланированной молочно-товарной фермы. При этом на порецкой территории у общества остаются 200 га многолетних трав посева прошлых лет.

«Если мы совместно будем специализироваться на производстве хмеля и продуктов из него, то у проекта при любых раскладах есть возможность быстро перезагрузиться и получить достаточно хорошую динамику. Обе стороны заинтересованы в этом, — заявил Глава. — Исходя из посыла лидеров наших стран, с учетом наших компетенций по производству хмеля, понимания, куда и как продавать, какие сорта производить, а также с учетом технологических возможностей КНР, возможно в короткие сроки этот процесс наладить, создать рабочие места. Поэтому если мы найдем возможность переориентировать этот проект, мы реализуем задачу, поставленную лидерами наших стран. И будет очень выгодно для всех участников этого рынка, а самое главное, рынок ждет этого направления».

Он напомнил, что 93% хмеля в России производится в Чувашии, но при этом производится только 200 тонн этой культуры при потребности порядка 8000 тонн. Хмель пользуется популярностью и в других странах, потому что это — экспортоориентированная продукция, используется в пивоварении, фармации, косметологии, и спрос на чувашский хмель растет.

«Этот проект многократно обсуждали на уровне наших руководителей, вице-­премьеров, даже на уровне механизма сотрудничества «Янцзы — Волга». Важно, чтобы он как можно скорее перезагрузился, это тоже наши желания. Мы беседовали с руководством парка, сейчас это новая команда. Они разрабатывают новый план. То, что вы, как губернатор, предложили, будет способствовать дальнейшему развитию этого проекта», — прокомментировал Генеральный консул Сян Бо.

Он подчеркнул, что Чувашия — важный партнер для регионов Китая. Республика поддерживает тесные контакты и сотрудничество с некоторыми китайскими провинциями и городами. Действуют двусторонние соглашения между Чувашской Республикой и территориями Китайской Народной Республики — городом Чунцин, провинциями Сычуань, Аньхой, Хубэй, Хунань, Цзянси. «Генконсульство готово поддерживать расширение этих связей, налаживать прямые контакты с компаниями для продвижения нашего сотрудничества, искать новые направления. Я встречался с малым и средним бизнесом республики, и у них есть предложения по развитию сотрудничества с Китаем. Готовы организовать больше обменов — взаимные поездки, визиты делегаций», — отметил господин Сян Бо.

Было также отмечено, что республика имеет развитые отрасли машиностроения, электротехническую, химическую промышленность, сельское хозяйство. В настоящее время китайская сторона фиксирует, что торговля сельскохозяйственной продукцией показывает сильный, значительный рост. В прошлом году это 40%. В этом году тоже наблюдается значительный рост. В этом направлении тоже широкая перспектива. То есть в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции Чувашии в Китай.

Вице-­премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов выразил готовность увеличить объемы поставляемой продукции. «По мясу птицы неплохо работаем. Если ассортимент чуть расширим, тоже было бы неплохо. По кондитерским изделиям очень хорошо работаем, и в этом году хотим, пытаемся больше продать в Китай гороха. Зерновые мы и раньше экспортировали», — сказал он.

По данным вице-­премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, Китай занимает первое место во внешнеторговом обороте республики. В 2022 году он составил 227,1 млн долларов США (41,2% всего оборота), увеличившись на 65% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Сян Бо выразил интерес к расширению связей в образовании и культуре, туризме. Было отмечено возобновление группового безвизового туризма, «своими глазами увидел, что здесь есть уникальные традиции и культура, которые стоит посмотреть». Консул пригласил художественные коллективы республики в Китай с гастролями.

В свою очередь, председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил важность обмена опытом в реализации проектов цифровых валют. «Наши китайские товарищи впереди России, они раньше запустили проект цифрового юаня, накапливают опыт. Мы за ними следим, находимся в очень тесном контакте и будем встречаться с руководством Народного банка Китая. Взаимодействие по линии «цифровой рубль — цифровой юань», по линии цифровых финансовых активов может быть очень перспективным. Китайская сторона в этом заинтересована», — подчеркнул он.

Глава республики резюмировал, что рост товарооборота с Китаем подтверждает взаимный интерес наших предприятий. «Ждем в ближайшее время китайских предпринимателей для обсуждения перспектив в различных направлениях сотрудничества, причем по реализации высокотехнологичных производственных инвестиционных проектов», — заключил он.

У сотрудничества между Чувашией и Китаем открываются новые перспективы в хмелеводческой отрасли. Фото cap.ru