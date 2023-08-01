Председатель Общественной наблюдательной комиссии проведет «прямую линию» в УФСИН по Чувашии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

16 августа 2023 года в УФСИН по Чувашии пройдут «прямые линии» с населением. В мероприятии примет участие председатель Общественной наблюдательной комиссии Чувашской Республики Сергей Самостюк.

Звонки будут приниматься с 14 до 15 часов по телефону: 39-08-71. В ходе «прямой линии» граждане смогут получить ответы на самые актуальные вопросы, касающиеся всех сторон деятельности Управления ФСИН по Чувашии.

Подобные мероприятия помогают оперативно решать вопросы, связанные с соблюдением прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Опубликовано: 16 августа 2023 г.


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