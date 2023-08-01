С наследством лучше не тянуть

В Управлении Росреестра по Чувашии зарегистрировали право собственности на 100-летний дом в Мариинском Посаде. Вековое здание оформил на себя наследник, который получил его еще 30 лет назад.

Мужчина тянул с оформлением старинного дома столько лет не специально. Один раз он уже готовил все документы, но они были потеряны. Пришлось все собирать заново.

Регистрация дома проходила по двум заявлениям — о внесении в кадастр сведений о ранее учтенном объекте (вносятся технические характеристики объекта) и о регистрации права (вносятся данные о собственнике недвижимости). Подавались заявления одновременно. Госпошлина в этом случае не уплачивалась, так как дом оформляли по ранее возникшим правам (свидетельство о наследстве было выдано до 1998 года). Через три дня все было оформлено.

В региональном Росреестре отмечают, что наследники — самая сложная категория граждан. Из-за того, что люди не спешат с оформлением наследства, многие дома или земельные участки в единой базе недвижимости продолжают числиться за умершими собственниками. Так быть не должно.

В ведомстве также напомнили, что если свидетельство о праве на наследство получено много лет назад, можно обратиться в любой офис МФЦ и подать документы на регистрацию права собственности, чтобы стать полноправным владельцем. Если имущество получено недавно, то документы для регистрации права собственности может подать нотариус.

Кроме того, жителям отдаленных сельских поселений можно обратиться в администрацию округа, где специалисты подадут от вашего имени документы на оформление в Росреестр.

Даже если дом в наследство вы получили очень давно, оформить его в собственность вам помогут в МФЦ и Росреестре. Фото advokat-amirova.com