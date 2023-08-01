«Вурнарский каток» проехался по «Акрону-­2»

После двух нулевых ничьих в предыдущих турах второй лиги по футболу дивизиона «Б» группы 4 «Химику-­Августу» кровь из носу нужно было добыть победу. Волею календаря в гости к подопечным Александра Ешкина приехал дебютант чемпионата тольяттинский «Акрон­2», не имевший очков в турнирной таблице. Хорошая возможность закрепиться в лидирующей тройке для вурнарцев. Однако заветные баллы в турнирную таблицу никто не гарантировал…

Перед предстоящей игрой «вурнарский каток» (народное прозвище команды «Химик-­Август». — Прим. редакции) имел в активе одну победу и три ничейных результата. Отсутствие поражений настраивало на позитивный лад болельщиков нашей дружины. В свою очередь игроки и тренерский штаб усиленно готовились к матчу с новичками лиги. Помимо функциональных тренировок на футбольном поле наставники изучали слабые места соперника, а футболисты получали полезную информацию на теоретических занятиях.

На бумаге подопечные Александра Ешкина выглядели явными фаворитами. Разница забитых ­пропущенных мячей (2­13) намекала на проблемы оборонительного плана у коллектива из Тольятти.

Однако в первом тайме футболистам «Акрона­2» удалось сдержать оглушительный натиск хозяев на свои владения. В первом отрезке матча вурнарцы могли забить два­три гола, но хромала реализация моментов. Наши футболисты качественно прессинговали игроков гостей. Вследствие чего тольяттинцы совершали много ошибок, которыми подопечные Александра Ешкина не пользовались. Но после перерыва вурнарцы все же смогли подобрать ключики к воротам противника. На 67­й минуте Вячеслав Фомин открыл счет в матче, а уже под занавес встречи Константин Шамаев упрочил преимущество «химиков». В итоге «Химик­Август» победил со счетом 2:0.

«Игра была тяжелая в психологическом плане. Очень хотели реабилитироваться после нулевой ничьей с «Оренбургом­2». По структуре и содержанию отлично сыграли, но реализация моментов подвела. Много опасных атак не удалось реализовать, — подчеркнул главный тренер «Химика­Августа» Александр Ешкин на послематчевой пресс­конференции. — План на игру выполнили. Борьбу выиграли, в давление шли. Мне игра понравилась, ребята выложились».