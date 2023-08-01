16 августа в Чувашии состоится очередной информационный день

От «Пушкинской карты» до проблем ЖКХ

Основными его темами станут ход подготовки образовательных учреждений республики к новому учебному году и реализация в муниципальных и городских округах проекта «Пушкинская карта».

Кроме этого, в каждом муниципалитете обсудят свою, местную тему. В Канашском, Аликовском, Моргаушском и Козловском округах, например, разговор пойдет об отлове и содержании безнадзорных животных, в Канаше — об организации торговли и проблемах нестационарных торговых точек, в Чебоксарах — о содержании в надлежащем состоянии спорткомплексов и развитии физкультуры и спорта в целом. А в Чебоксарском, Шемуршинском, Ядринском и Янтиковском округах третьей темой информдня станут проблемы и задачи в сфере ЖКХ, касающиеся электроснабжения и обеспечения населения водой. Проблемы в сфере ЖКХ выбраны для информдня и в Порецком округе. Правда, основным в списке этих проблем названо освещение улиц и дорог, но и о водоснабжении речь на встречах с населением, надо полагать, тоже пойдет.