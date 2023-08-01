НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ,

сенатор РФ от Госсовета Чувашии:

«С коллегами из правительства республики, администрации Чебоксар, ГИБДД и общественными организациями дали старт большой и важной работе — перед началом учебного года проверим состояние подходов к учебным заведениям. Основное внимание уделим состоянию пешеходных дорог, наличию переходов, предупреждающих знаков, освещения и т.п. Задача — не просто оценить, а до 1 сентября привести в порядок инфраструктуру, благодаря которой обеспечивается безопасное посещение детьми школ. К работе будут подключены депутаты всех муниципальных образований республики и местные администрации».