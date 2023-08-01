С опережением почти на год идет реконструкция стадиона «Волга»

Собственно просто стадионом «Волгу» теперь не назвать. Это большой спорткомплекс, в составе которого — два универсальных спортивных зала, два бассейна — взрослый и детский, три тренажерных зала, футбольное поле с искусственным покрытием, крытый ледовый каток… Заниматься здесь можно будет не только футболом, хоккеем и плаванием, но и легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, теннисом и другими видами спорта.

Срок сдачи спорткомплекса изначально, по условиям соглашения с Минспорта России, был намечен на 25 декабря 2024 года. Но к финишной черте придут гораздо раньше — сейчас техническая готовность объекта составляет 83%.

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ, председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку: «Благодаря совместной работе с Главой Чувашии Олегом Николаевым в республике построен ряд спортивных объектов. В этом году мы запускаем строительство лыжероллерной трассы, завершаем фристайл-горку на берегу Волги, на днях будем открывать волейбольную площадку, недавно была открыта баскетбольная. На очереди новые, не менее значимые объекты — как, например, комплекс водных видов спорта с 50-метровым бассейном. Надеюсь, убедим Правительство России выделить деньги на водный стадион мирового уровня.

«Мы идем с опережением сроков строительства, так как оно правильно организовано», — отметил побывавший на днях на реконструируемом стадионе Глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, Чебоксары получат великолепный и самый большой спортивный комплекс. Его площадь — почти 14 тысяч квадратных метров, по девяти разным спортивным направлениям здесь смогут одновременно заниматься более 500 человек. А сам объект будет готов принимать соревнования любого уровня.

«Легендарный стадион «Волга» очень ждут жители юго-западного района и всего города, — говорит министр спорта Чувашии Василий Петров. — Его многофункциональность поможет достичь того показателя, который поставил перед регионами Президент страны в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Это — увеличение систематически занимающихся до 70% к 2030 году». Министр также подчеркнул — очень важно, что стадион будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Из истории

Праздничная церемония закладки памятного камня, символизирующего начало реконструкции стадиона «Волга», прошла 29 мая 2021 года.

Участие в ней принял и известный футбольный тренер Валерий Газзаев, на тот момент — депутат Госдумы России. Он отметил, что начало работ по реконструкции стадиона является большим достижением республиканских властей, а сам многофункциональный спортивный центр будет способствовать здоровому образу жизни и сильной Чувашии.