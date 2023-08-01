Суд Чувашии постановил выдворить из РФ 18 филиппинцев без разрешительных документов

ЧЕБОКСАРЫ, 9 августа. /ТАСС/. Новочебоксарский городской суд вынес решение о принудительном выдворении за нарушение миграционного законодательства 18 граждан Филиппин, задержанных в Чувашии при проверке автобуса с иностранцами. Об этом говорится в сообщении МВД по республике.

«Автобус с 37 иностранцами был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на посту полиции „Рубеж“. У половины пассажиров не оказалось документов, разрешающих их пребывание в Российской Федерации. Новочебоксарский городской суд вынес решение о принудительном выдворении нарушителей», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе МВД по Чувашии ТАСС сообщили, что с нарушением установленного порядка на территории России находились 18 граждан Филиппин. «17 из нарушителей — немолодые женщины, которые, по их словам, работали в Москве нянями и гувернантками», — уточняется в видеоролике, опубликованным правоохранителями.

По данным полиции, автобус с иностранцами следовал из Москвы в Казань. Правоохранителям пассажиры сообщили, что ехали на экскурсию. Нарушителей поместили в центр временного содержания для иностранных граждан МВД по Чувашии до исполнения решения суда.