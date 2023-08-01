Шесть дополнительных центров помощи женщинам откроются в Чувашии к 2025 году

ЧЕБОКСАРЫ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Чувашии откроют к 2025 году шесть дополнительных центров помощи женщинам, в результате их число в регионе вырастет до восьми, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

«К 2025 году будет организована сеть из восьми семейных центров для помощи женщинам в трудной жизненной ситуации. В дополнение к работающим сегодня в Чебоксарах и Шумерле центрам к концу 2023 года будут открыты еще два таких центра (в Чебоксарах и Канаше), к 2025 году — еще четыре [по одному — в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре и Урмарах]», — отмечается в сообщении.

В Минтруде Чувашии ТАСС пояснили, что речь идет о семейных многофункциональных центрах комплексной помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации. «Чувашия — один из первых регионов, где уже работают такие центры. <…> Здесь оперативно и квалифицировано помогают в решении самых разных вопросов. С января по август 2023 года туда обратилось более 5 200 семей с детьми», — приводятся слова министра труда и социальной политики Чувашии Алены Елизаровой в сообщении пресс-службы администрации главы республики.

Работа по созданию центров входит в план мероприятий по реализации на территории республики в 2023–2026 годах национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы. План включает более 40 мероприятий по пяти направлениям: профилактику социального неблагополучия женщин и сохранение здоровья, повышение роли женщин в развитии общества, расширение участия в социально-экономическом развития республики и укрепление позиций женщин в общественно-политической жизни региона.

В числе основных мероприятий — создание центра охраны репродуктивного здоровья подростков, развитие института клубов молодых семей, профилактика нарушений трудовых прав женщин, сопровождение женщин в трудной жизненной ситуации. Отдельный блок посвящен участию женщин в предпринимательской деятельности, грантовой поддержке молодых женщин-ученых в реализации значимых проектов.