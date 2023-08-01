Виновные понесут наказание

Завершена проверка действий ответственных лиц, которые получили сообщение из Центра обработки вызовов «112» и не организовали своевременный выезд специальных служб для помощи пострадавшим от крушения маломерного судна «Ритм» 29 июля на реке Волга, сообщил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.

Напомним, тогда из десяти человек, находившихся на судне, погибли трое, в том числе два ребенка.

«Виновные будут наказаны по всей строгости закона», — говорится в сообщении руководителя региона.