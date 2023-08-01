Важны и работа на производстве, и материнский труд

Указом Главы Чувашии от 1 августа 19 человек удостоены государственных наград: медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден Паллин Петр Алексеевич — главный инженер АО «Зеленстрой», г. Чебоксары.

Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Егоров Валерий Геннадьевич — водитель пожарного автомобиля пожарной части № 32 по охране с. Красноармейское (КУ «Чувашская республиканская противопожарная служба»), Фадеев Сергей Васильевич — главный инженер Алатырского лесничества.

Этим же указом присвоены почетные звания:

«Заслуженный лесовод Чувашской Республики» — Попову Юрию Алексеевичу — директору Мариинско-Посадского лесничества.

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» — Чикмяковой Светлане Валериевне — главному редактору Вурнарской районной газеты «??нтер? ?ул?» («Путь победы»); Чирковой Любови Николаевне — директору МБУ «Архив города Шумерля».

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» — Афанасьевой Лире Аркадьевне — доценту кафедры татарской и чувашской филологии факультета башкирской и тюркской филологии Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий», кандидату филологических наук; Михайловой Надежде Валентиновне — заместителю директора Янтиковской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Петра Харитоновича Бухтулова.

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» — Порядкову Александру Владимировичу — начальнику отдела материально-технического снабжения АО «Газпром газораспределение Чебоксары».

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» — Ефимовой Ираиде Аристафовне — главному бухгалтеру ООО «Каравай», Ядринский муниципальный округ; Спирину Никите Алексеевичу — генеральному директору ООО «Управляющая компания «Волжский-3», г. Чебоксары.

«Заслуженный экономист Чувашской Республики» — Сироткиной Маргарите Вячеславовне — начальнику отдела методологии и мониторинга реализации региональных проектов и государственных программ управления по проектной деятельности и государственным программам Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

За вклад в достойное воспитание детей Знаком материнской славы Чувашской Республики «АННЕ» награждены:

Ефимова Лариса Харитоновна — мать шестерых детей, Шемуршинский муниципальный округ; Ларионова Мария Алексеевна — мать пятерых детей, Урмарский муниципальный округ; Макарова Марина Сергеевна — мать пятерых детей, Мариинско-Посадский муниципальный округ; Михайлова Людмила Алексеевна — мать пятерых детей, Янтиковский муниципальный округ; Павлова Валентина Поликарповна — мать пятерых детей, Яльчикский муниципальный округ.

За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную службу Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждены Кузьмина Ирина Анатольевна — заведующий сектором имущественных и земельных отношений отдела экономики администрации Шемуршинского муниципального округа; Смирнова Наталия Константиновна — заведующий сектором опеки и попечительства администрации Моргаушского муниципального округа.