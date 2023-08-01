Школьники с 2024-2025 учебного года будут изучать «Основы безопасности и защиты Родины»

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в российских школах с 2024-2025 учебного года появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новую дисциплину, как следует из закона, будут преподавать вместо предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).

Как ранее сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, программы старого и нового курсов будут частично совпадать, однако на уроках по основам безопасности и защиты Родины школьникам начнут также рассказывать о воинских обязанностях и воинской службе. Ожидается, что это сформирует у них представление о том, какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития и каков современный облик вооруженных сил.