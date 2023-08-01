Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в закон об образовании и дополняет представленный в нем перечень обязанностей обучающихся пунктом об их участии в общественно полезной трудовой деятельности. Привлекаться к ней школьники будут с учетом их возрастных и психофизических особенностей.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.