«Знание» продолжает нести просветительскую миссию

Глава Чувашии Олег Николаев возглавил сформированный в республике Наблюдательный совет Российского общества «Знание». Регион стал 20-м по счету в России и третьим в Приволжском федеральном округе, где имеется такой совещательный орган.

Решение принято на общем собрании регионального отделения Российского общества «Знание», в котором принял участие заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный. Как отметил Олег Николаев, деятельность регионального подразделения общества «Знание» выходит на новый уровень. Стоит задача — наполнить работу соответствующим содержанием. Прежде всего, необходимо более эффективно использовать наработки общества. «Мы, очевидно, все это можем использовать в нашей деятельности в деле воспитания подрастающего поколения, формирования сбалансированной личности, которая является носителем, прежде всего, патриотического настроя. Он, в свою очередь, может быть основан только на твердом фундаменте знания истории, правды об этапах становления и развития нашей страны, трудных периодах, о наших победах. Мы видим важность этого и в республике, когда проводим мероприятия, связанные с выдающимися земляками, — как трепетно и живо вовлекается в этот процесс подрастающее поколение, ориентируясь на наглядный пример успеха».

Второе направление, обозначенное Главой, — это инициативы, в том числе на основе мероприятий прошедших Года выдающихся земляков, Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, Года счастливого детства. В результате можно инициировать лучшие практики, а дальше получить поддержку со стороны коллег для оформления в конкретные проекты, дальнейшего продвижения и использования на других площадках.

Георгий Будный в свою очередь сказал, что общество усиливает работу в сфере просвещения. На различных площадках в Чувашии проходят мероприятия общества «Знание», молодежь с удовольствием вовлекается в проекты. «Сегодня регион является одним из самых активных в Приволжском федеральном округе, и мы благодарны Олегу Алексеевичу Николаеву, который активно поддерживает все события, проходящие в республике».

Затем Олег Николаев и Георгий Будный подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает объединение усилий научно-просветительской общественности для повышения научного, образовательного и культурного уровня населения, осуществление просветительской деятельности по различным отраслям знаний, развитие ее дистанционных методов, формирование современной мультимедийной среды и вовлечение в нее новых специалистов, содействие развитию лекторского сообщества, участие в инновационной деятельности.

На 31 июля 2023 года в Чувашском региональном отделении общества «Знание» насчитывалось 74 человека. В апреле утверждена дорожная карта «Ключевые показатели эффективности деятельности регионального отделения и филиала в Чувашской Республике Российского общества «Знание» в 2023 году». По итогам второго квартала проведено 198 лекций с охватом аудитории 8240 человек — школьники, студенты, участники профессиональных сообществ.

В текущем году отделение планирует участвовать в нескольких республиканских проектах, включая проекты этноязыкового и этнокультурного образования и «Навигаторы детства! Чувашия». Отделение также является соорганизатором форума регионального развития «МолГород-2023», говорится в сообщении пресс-службы Администрации Главы Чувашии.