Российская студвесна заглянет в Чебоксары

На песенный и театральный фестивали

Чувашия станет площадкой для проведения двух новых проектов осеннего сезона Российской студенческой весны, сообщают в Управлении Главы Чувашии по молодежной политике. Оба мероприятия намечено провести в Чебоксарах.

С 21 по 26 ноября в столице республики пройдет Всероссийский молодежный фестиваль авторской песни «Исполняй», а с 5 по 10 декабря — Международный студенческий театральный фестиваль «Абрикосовый сад». Оба проекта инициированы молодежью Чувашии. Например, «Абрикосовый сад» начинался с простой театральной студии на базе Дворца культуры ЧГУ, потом появился межвузовский студенческий фестиваль, со временем он приобрел статус межрегионального. А в этом году благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив проект вошел в программу Российской студвесны.

В управлении пояснили, что главный студенческий фестиваль, который проводится при поддержке Российского Союза молодежи и президентской платформы «Россия — страна возможностей», давно не ограничивается только весенними мероприятиями. Календарной весной, как правило, проводятся национальные финалы, а осенью организуют спецпроекты по творческим направлениям. Вот и в Чебоксары молодые таланты страны приедут, чтобы посостязаться в вокале и театральном искусстве.

«Здорово, что Чувашия станет площадкой для творческой коллаборации талантливых студентов из самых разных уголков России. Участие в таких крупных проектах дает ребятам мотивацию расти в творческом и профессиональном плане», — уверен начальник Управления Главы Чувашии по молодежной политике Иван Филиппов.

Порадовался хорошим новостям и руководитель региона Олег Николаев, сообщив подробности о предстоящих событиях в своем телеграм-канале. Фестиваль «Исполняй», по его словам, отберет 50 самых лучших исполнителей и авторов песен. А «Абрикосовый сад» примет около 400 участников из 30 регионов. Гостями фестиваля станут молодежные театральные коллективы из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья, а также Республики Беларусь.