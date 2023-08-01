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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,
Глава Чувашии:

«Никто, кроме нас!» — принцип храбрости и отваги «крылатой пехоты». Профессионализм десантников и их преданность стране являются примером для молодых поколений. Их служение — это незабываемый подвиг, беззаветная преданность Родине. Имена наших военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск навсегда останутся в истории государства и наших сердцах. Герой России Александр Старчков, защищая Родину в ходе специальной военной операции, ценой своей жизни спас 12 человек. До участия в СВО он проходил военную службу в десантных войсках. Его подвиг — свидетельство героизма и силы духа, которыми обладают наши доблестные воины».



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