Памятник митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве открыли в Чебоксарах

В бронзе и белых розах

Событие это приурочили к 30-летию начала возрождения монашеской жизни Свято-Троицкого монастыря. Именно владыка Варнава в свое время был инициатором восстановления монастыря и его первым священноархимандритом.

Церемония открытия памятника на территории монастыря началась после Божественной литургии, которую отслужил глава Чувашской митрополии, Высокопреосвященнейший Савватий, и крестного хода. Собрались на нее сотни людей. Были среди них и сенатор от Чувашии, первый президент республики Николай Федоров, очень много помогавший монастырю в его становлении, и министр культуры Светлана Каликова, и депутаты Госсовета республики. «Очень значимы были времена митрополита Варнавы, — вспомнила Светлана Каликова, возложившая к памятнику букет белых роз. — При нем восстановлено и открыто более двухсот храмов и семь монастырей в Чувашии. Пусть и сегодня благословление митрополита пребывает с нами».

В честь открытия памятника в монастырском саду в этот же день были посажены три маленьких кедра. Саженцы их привезли из Ярославля, из Свято-Введенского Толгского женского монастыря, у стен которого растет старинная кедровая роща.

Кстати

Как сообщают в Чувашской митрополии, автор бронзового памятника владыке Варнаве — московский скульптор Алан Гогаев, выпускник Московского государственного академического художественного института имени В. Сурикова, член Московского и Российского союза художников. На территории монастыря установлены еще два памятника работы Гогаева: святителям Гурию и Герману Казанскому. Первый из них является духовным основателем Чебоксар, второй основал Свято-Троицкий монастырь.