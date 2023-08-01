Под Саратовом отметили Акатуй

Праздник прошел в поселке Базарный Карабулак Саратовской области. Участие в нем приняли соплеменники из Чувашии, Пензенской и Самарской областей, города Саратова. Как пишут саратовские СМИ, Акатуй проходил под девизом «За мир, за Россию».

Открыли праздник президент Чувашского национального конгресса Валерий Клементьев, министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина, руководители национально-культурных организаций области. По их словам, соблюдение национальных традиций играет важную роль в укреплении гражданского мира, согласия и межрелигиозного сотрудничества, а такие мероприятия, как Акатуй, являются неотъемлемой частью богатейшего наследия народов нашей страны. Они важны для сохранения духовных начал, укрепления межнационального согласия и гармонизации межэтнических отношений. Ведь именно в народном единстве заключается неоспоримая основа стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Наша справка Казанла — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области, основано чувашами Казанской губернии в 1650 году. На 1 июля 2023 численность населения составляет 599 человек. Есть средняя общеобразовательная школа, дом культуры, библиотека, музей, церковь, отделение почтовой связи.

Поздравив собравшихся с вечно юным Акатуем, официальные лица вручили активным жителям района награды за добросовестный труд, активную жизненную позицию и дали старт празднику земледелия. После чего власть в свои руки взяли коллективы художественной самодеятельности Саратовской и Самарской областей, артисты из Чувашии.

На центральной площади Базарного Карабулака были устроены праздничные площадки — «Город мастеров», «Традиции живая нить», «Край родной воспеваю» и другие. На первой гости фестиваля могли посетить выставку картин чувашских художников и поучаствовать в мастер-классах от народных умельцев, на второй — познакомиться с литературой на чувашском языке. А на поэтической площадке «Край родной воспеваю» молодые артисты читали стихи на чувашском и русском языках.

Привлекал гостей и «Спортивный квартал». Там проходили национальные народные игры и различные состязания. А в одной из палаток были размещены вязаные изделия, созданные руками жителей района для участников специальной военной операции.

Большой популярностью пользовались национальные подворья четырех основных национальных диаспор, проживающих в районе: чувашской, татарской, мордовской и русской. Они знакомили с историей, традициями и культурой своих народов, показывали изделия народного промысла, угощали национальными блюдами, завлекали песнями. Для гостей проводились увлекательные мастер-классы по обучению навыкам декоративно-прикладного творчества и изготовления кулинарных шедевров.

Всех удивили школьницы из чувашского села Казанла, которые организовали в центральной библиотеке мастер-класс по лепке чувашских вареников, которые иногда называют чувашскими пельменями. Мастер-класс юные кулинары в национальных костюмах сопровождали пением народных песен, объяснив, что так дело спорится веселее. По их рассказам, школьников села уже более 15 лет с традициями, языком и историей чувашского народа знакомит учитель математики Лидия Николаевна Белова. Посетители, которым удалось попробовать пельмени, рассказывали, что «Кукли» (так их называют в Казанле) оказались очень вкусными.

Завершился праздник традиционно — концертом творческих коллективов и театрализованной постановкой «Хоровод дружбы».