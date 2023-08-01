Пюрнеске в сказочной стране

«Все мы остаемся детьми, сосланными во взрослую жизнь» (Джон Брэдшоу) и «Я вышел из детства, а значит, остался у детства в долгу» (Константин Арбенин). Что ж, когда есть шанс вернуть этот самый долг — грех им не воспользоваться. И если спустя годы вновь хочется окунуться в чтение когда-то взятой в руки книги, это нужно сделать: теперь уже ради собственного ребенка и разделенного с ним удовольствия!

Прекрасно подходит, на мой взгляд, для достижения этой цели книга Михаила Юхмы «Удивительные приключения Пюрнеске и его друзей». Конечно, нынешнюю детвору, воспитанную на мультфильмах и комиксах со сложными спецэффектами и головокружительными поворотами сюжета, почти невозможно потрясти. Однако в старой советской детской литературе есть то, чего так остро не хватает многим современным произведениям — доброта. Не добрые герои и не победа добра над злом, а доброта и тепло автора по отношению к читателю.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА Юхма Мишши (Михаил Николаевич Ильин) родился 10 апреля 1936 года в с. Сугуты Батыревского района Чувашской АССР. Окончил Чувашский государственный педагогический институт имени И.Я. Яковлева, Высшие театральные курсы при Московском институте театрального искусства имени А.В. Луначарского. Работал научным сотрудником Чувашского республиканского краеведческого музея, учителем в Чебоксарской средней школе № 6, инспектором Совета министров Чувашской АССР, редактором Чувашского книжного издательства, главным редактором газеты «Вучах». Печататься начал в 1950-е годы в газете «Авангард» родного района. Известен как автор многих исторических романов и повестей, сборников легенд и рассказов, очерков, драматических и поэтических книг, исследований по древней и средневековой истории, а также по фольклору и мифологии чувашского народа.

Из самого названия явствует, кто главный герой — Пюрнеске. Это мягко звучащее чувашское слово на русский переводится просто — мальчик-с-пальчик. И само собой напрашивается сравнение с другой сказкой, вышедшей из-под пера французского поэта, критика и теоретика искусства, сейчас более известного как автора «Сказок матушки Гусыни» Шарля Перро. На самом же деле, это один из распространенных сюжетов. Что-то похожее встречается у братьев Гримм, в сборнике русских сказок, собранных А.Н. Афанасьевым, у Алексея Толстого. Украинский и белорусский варианты отличает социальная направленность, в башкирском и татарском чересчур много детализированных подробностей. Есть даже японская, индийская и турецкая версии…

Итак, перед нами книга приключений маленького человечка (пугане) Пюрнеске. Он — защитник слабых, никогда не обманывающий, говорящий и с травами, и со зверями, и с птицами. Каждый день он совершает добрые поступки, помогая попавшим в беду друзьям. То вырывает бабочку Лебеш из паутины Эрешменя, то вытаскивает свалившегося в воду крота Каюру. То отбивает атаку на свой дом 12-главого дракона Асьтаха, то смело направляется в страну Лештенче и освобождает девочку Маганьби из плена злого колдуна Чиге-старик Хур-сухала и ищет чершыв — живую воду с вершины горы Ту.

В общем, дел у него невпроворот — столько всего нужно сделать ради товарищей. Но и ради него другие идут на жертвы: например, дедушка-ассате готов ослепнуть при чтении волшебной книги, лишь бы найти дорогу в ту самую страну Лештенче, а потом отдает волшебный клубок, который поможет добраться до страны Саркун, где Пюрнеске может рассчитывать на помощь. Разворачивается перед читателем эпическая картина странствий маленького человечка, преодолевающего многочисленные препятствия для вызволения попавших в беду.

Словом, сюжет достаточно избитый, однако у Михаила Юхмы ключевой особенностью является национальный колорит. Через имена и названия, через диалоги и описания поступков легко усваивается та или иная составная часть чувашской культуры: идет ненавязчивое знакомство с терминами, фольклорными героями и так далее.

Да и имена собственные в книге — говорящие! Кстати, на страницах издания то тут, то там разбросаны обиходные чувашские слова и фразы (то они предстают как язык трав, то как фрагменты волшебной книги, то в диалоговой форме общения героев). Такое прикосновение к этнической самобытности не приводит к ее отторжению. Напротив, книга читается легко, что в немалой степени зависит от хорошего языка текста.

Однако национальные черты — не приоритет сказки! Это, конечно, важно, но куда как существеннее другое. На примере главного героя в простой и доступной форме внушается осознание значимости чувства долга, ответственности и преданности. В том же контексте идут и советы от представителей старшего поколения, которые даются Пюрнеске: «Всегда будь таким добрым, тогда у тебя и друзей будет много-много», «Тому, кто делает зло, нельзя верить», «Одинокий в пути голову клонит, а кто с друзьями, тот орлом смотрит».

Правда, доверчивость Пюрнеске чуть не сослужила ему злую службу: спасая Маганьби, он готов был взамен девочки свою волшебную саблю отдать Чиге-старику Хур-сухалу, если последний пообещает больше никого не обижать. Что тут думать: злой волшебник ради своего спасения любое слово даст с легкостью, а потом с такой же легкостью его нарушит. И тут вовремя на помощь пришли мудрая кошка Кужак, напомнившая мальчику о коварстве колдуна, и большая собака Камбур, вцепившаяся в руку последнего, уже вырвавшую было саблю у маленького храбреца.

В общем, финал сказки, как и полагается, оказался счастливым, но нравоучительным: никогда нельзя расслабляться, не доведя дело до конца. Если бы не друзья, Пюрнеске не смог бы ни попасть в подземную страну Лештенче, ни одолеть Чиге-старика Хур-сухала. И здесь на память приходит чувашская пословица: «Юлташс?р ?ын тымарс?р йыв?? пек» («Человек без друзей, что дерево без корней») — она как раз вписывается как главная мораль перечитанной на днях вместе с ребенком книги.

И раз уж начал свой очерк с цитат, то справедливо ими же и закончить. Уроженец Чехословацкой Республики Томаш Штраусслер, больше известный как британский драматург, режиссер, киносценарист и критик Том Стоппард, предложил такой рецепт: «Всегда носите свое детство с собой, и вы никогда не состаритесь». Что ж, желаю всем читателям всегда оставаться юными!

Вопросы:

1. Почему, по сказочной версии, бабочки такие пестрые?

2. Какой совет дал Пюрнеске его дедушка?

3. Где на самом деле оказался источник живой воды чершыв?

Федор Козлов