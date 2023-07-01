На Волге перевернулся и затонул легкий моторный катер, погиб ребенок

Предположительно, сообщают в МЧС по Чувашии, двигатель лодки заглох, и ее опрокинула высокая волна, поднявшаяся из-за шквалистого ветра.

Люди оказались в воде, а спасжилеты были только у половины — на борту катера, рассчитанного на 5 человек, людей оказалось вдвое больше. Были среди пассажиров и шестеро детей.

Поисковая операция проводилась всю ночь в сложных погодных условиях. С помощью находившихся поблизости рыбаков спасателям удалось найти 8 человек с перевернувшегося катера. К несчастью, один из них, 6-месячный ребенок, погиб.

Сейчас спасатели ищут еще двоих – 34-летнего судоводителя и 8-летнего ребенка.