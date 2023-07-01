Две тысячи человек приняли участие в Молодежном форуме ПФО «iВолга» в Самарской области

САМАРА, 29 июля. /ТАСС/. Молодежный форум Приволжского федерального округа (ПФО) «iВолга» завершился в пятницу в Самарской области.

«Сегодня завершающий вечер яркого события, ключевого события молодежной жизни Приволжского федерального округа — форума „iВолга“. Особенность этого года — это команды многих регионов, которые приехали сюда, взяли на себя конкретные смены, направления работы, и мне кажется, у них [все] получилось. Это дало новую синергию, новое качество, новое отношение. <…> Что такое „iВолга“? Самое главное, это те ребята, которые здесь собрались <…> это молодые люди, наша надежда и наша гордость, которые приехали сюда пообщаться, показать себя, реализовать себя, сделали серьезный шаг и серьезные усилия», — сказал на церемонии закрытия полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пожелал участникам форума не останавливаться на достигнутом и поблагодарил за организацию форума полпреда президента в ПФО, под патронатом которого проходит мероприятие. «Я знаю, что те проекты, которые вы заявили здесь или здесь придумали, они будут важны для каждого из регионов, которые вы представляете. Но еще важнее то, что эти проекты, многие из них по крайней мере, станут объединяющими для разных регионов нашей страны, не только Приволжского федерального округа, как уже Игорь Анатольевич [Комаров] сказал, 71 регион на поляне представлен», — отметил Азаров.

На площадке мероприятия в этом году открылась центральная аллея в честь военнослужащих СВО, которые еще недавно были участниками молодежного форума. В рамках смены «Патриотическое единство поколений» участники «iВолги» сняли фильм в поддержку военнослужащих СВО. На кадрах запечатлен в том числе флешмоб, на котором представители всех делегаций форума выстроились в надпись «Спасибо». В акции приняли участие около тысячи ребят.

В этом году образовательная и культурно-досуговая программа была объединена темой «Организация событий». В работе форума «iВолга» приняли участие 2 тыс. человек. Его организаторами выступили аппарат полпреда президента в ПФО, правительство Самарской области и Росмолодежь.