Выпускник ЧГУ вышел в полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли»

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Дмитрий Кузьмин окончил ЧГУ имени И.Н. Ульянова по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Его стаж работы в строительной отрасли более 15 лет. Фото из телеграм-канала Олега Николаева

Свой в Чувашии и в Запорожье

Выпускник строительного факультета Чувашского госуниверситета Дмитрий Кузьмин стал полуфиналистом Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Он вошел в число 300 специалистов, прошедших конкурсный отбор среди 12 тысяч претендентов.
«Сейчас Дмитрий Борисович трудится начальником отдела государственного строительного надзора Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области, над Бердянским районом которого Чувашия взяла шефство, сообщил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. И пожелал 37-летнему уроженцу Чебоксар успехов в дальнейших этапах конкурса. «Уверен, он достойно представит родную Чувашскую Республику и Запорожскую область, на благо жителей которой мы сейчас вместе трудимся!» — подчеркнул Глава республики.
Удачи конкурсанту Кузьмину пожелал и врио Губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Запорожская область не остается в стороне от больших общероссийских процессов, — написал он. — Уверен, что Дмитрий Кузьмин достойно представит наш регион в масштабном всероссийском конкурсе».

Опубликовано: 27 июля 2023 г.


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