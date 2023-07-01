Выпускник ЧГУ вышел в полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли»

Свой в Чувашии и в Запорожье

Выпускник строительного факультета Чувашского госуниверситета Дмитрий Кузьмин стал полуфиналистом Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Он вошел в число 300 специалистов, прошедших конкурсный отбор среди 12 тысяч претендентов.

«Сейчас Дмитрий Борисович трудится начальником отдела государственного строительного надзора Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области, над Бердянским районом которого Чувашия взяла шефство, сообщил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. И пожелал 37-летнему уроженцу Чебоксар успехов в дальнейших этапах конкурса. «Уверен, он достойно представит родную Чувашскую Республику и Запорожскую область, на благо жителей которой мы сейчас вместе трудимся!» — подчеркнул Глава республики.

Удачи конкурсанту Кузьмину пожелал и врио Губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Запорожская область не остается в стороне от больших общероссийских процессов, — написал он. — Уверен, что Дмитрий Кузьмин достойно представит наш регион в масштабном всероссийском конкурсе».