Благодаря господдержке 19 предпринимателей республики экспортировали свою продукцию за рубеж

Всего же в минувшем первом полугодии поддержку получили 292 малых и средних предприятия, еще 204 субъекта воспользовались услугами Российского экспортного центра. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Существенную помощь в этом бизнесу оказали в Центре поддержки экспорта Чувашии, где подведены итоги шести месяцев работы. Для 23 предпринимателей искали партнеров за рубежом, четыре компании получили консультации по таможенному оформлению, троих субъектов МСП разместили на международных маркетплейсах. Три организации участвовали с индивидуальными стендами на международных выставках. Прошли две реверсных бизнес-миссии для 10 компаний электротехнической отрасли Чувашии с представителями бизнеса Казахстана, Азербайджана и Узбекистана. В активе центра и деловой визит пяти субъектов МСП в Индию.