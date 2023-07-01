Жительница Чебоксар через интернет заказала робот-пылесос, а получила канистру с водой

На днях в отдел полиции № 5 УМВД России по Чебоксарам обратилась женщина с заявлением о мошенничестве. На популярном маркетплейсе она заказала робот-пылесос и сразу оплатила полную стоимость товара. Несколько дней спустя женщина получила посылку, доставленную транспортной компанией. Однако вместо ожидаемого ею электронного помощника по уборке в коробке находилась 25-литровая канистра с водой. Такая покупка обошлась потерпевшей в 110 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить причастных к совершению преступления.

Фото МВД по Чувашии